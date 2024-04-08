https://sputnikarabic.ae/20240408/خبير-بريطاني-روسيا-تسيطر-على-السماء-فوق-أوكرانيا-1087823409.html

خبير بريطاني: روسيا تسيطر على السماء فوق أوكرانيا

خبير بريطاني: روسيا تسيطر على السماء فوق أوكرانيا

سبوتنيك عربي

حلل الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، الوضع في مدونته المصورة، وأوضح أن الطيران الروسي يسيطر على سماء أوكرانيا. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T17:58+0000

2024-04-08T17:58+0000

2024-04-08T17:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف الخبير في مدونته الرسمية على "يوتيوب" أن روسيا تسيطر بشكل كامل على السماء في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبفضل هذا، يستطيع الجيش الروسي مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بنجاح.وقال الخبير البريطاني: "لقد أصبح من الواضح بالنسبة لي بشكل متزايد أن الروس يسيطرون بشكل كامل على المجال الجوي فوق أوكرانيا وينفذون ضربات في جميع أنحاء البلاد".وفي وقت سابق، أوضحت الولايات المتحدة فعالية الطيران الروسي بالقرب من تشاسوف يار بسبب ضعف أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث زادت كفاءة الطيران الروسي بالقرب من تشاسوف يار.ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، "استخدمت روسيا بشكل أساسي القنابل الانزلاقية المجنحة لضربات بعيدة المدى، لكن نقص الذخيرة للدفاع الجوي الأوكراني والفجوات الكبيرة في الدفاع سمح لها بالتحليق بالقرب من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت المجلة: "يطير بعض المقاتلين الروس على مسافة أقرب بكثير من خط المواجهة ويهاجمون بصواريخ قصيرة المدى".وكما تشير المجلة، أصبح النقص في قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي المشكلة الرئيسية للحامية الأوكرانية في تشاسوف يار.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا.وعلى اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية جايغر "24" و"47" و"74" و"115" و"68" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240408/مجلة-أمريكية-الطيران-الروسي-يضرب-من-مسافات-قريبة-بسبب-ضعف-المضادات-الأوكرانية-1087817672.html

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روسيا, رصد عسكري