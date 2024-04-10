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https://sputnikarabic.ae/20240410/هل-اقترحت-أمريكا-أن-تتولى-مصر-تفتيش-النازحين-العائدين-إلى-شمال-غزة-1087867570.html
هل اقترحت أمريكا أن تتولى مصر تفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة؟
هل اقترحت أمريكا أن تتولى مصر تفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة؟
سبوتنيك عربي
علق مصدر مصري مسؤول، على ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود اقتراح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
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وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال المصدر إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقرب وقت، نافيا المزاعم المنشورة حول "تفتيش العائدين".يأتي ذلك ردًا على ما نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، التي زعمت أن الوسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل الجيش الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة، ضمن اتفاق مأمول بين تل أبيب وحركة "حماس".ونقلت القناة هذه المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي الأمني "الكابينت" الموسع.وبحسب هذين المصدرين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، ستبقى هناك لأغراض أمنية.وأضاف المصدران أن "إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش، لكن المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، ولا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من إسرائيل وحماس".
https://sputnikarabic.ae/20240408/مصدر-مصري-رفيع-المستوى-تقدم-في-المناقشات-حول-غزة-واتفاق-على-النقاط-الأساسية-بين-الأطراف-1087787753.html
https://sputnikarabic.ae/20240410/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-خطة-انسحاب-الجيش-السرية-من-جنوب-قطاع-غزة-1087860954.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

هل اقترحت أمريكا أن تتولى مصر تفتيش النازحين العائدين إلى شمال غزة؟

12:30 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat الإنزال الجوي للمساعدات شمال قطاع غزة غير مجدي ولا يحل أزمة الجوع
 الإنزال الجوي للمساعدات شمال قطاع غزة غير مجدي ولا يحل أزمة الجوع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علق مصدر مصري مسؤول، على ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود اقتراح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة.
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال المصدر إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقرب وقت، نافيا المزاعم المنشورة حول "تفتيش العائدين".
يأتي ذلك ردًا على ما نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، التي زعمت أن الوسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل الجيش الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة، ضمن اتفاق مأمول بين تل أبيب وحركة "حماس".
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وذكرت القناة أنه "في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال".
ونقلت القناة هذه المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي الأمني "الكابينت" الموسع.
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وبحسب هذين المصدرين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، ستبقى هناك لأغراض أمنية.
وأضاف المصدران أن "إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش، لكن المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، ولا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من إسرائيل وحماس".
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