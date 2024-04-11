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https://sputnikarabic.ae/20240411/الحلبيون-يخرجون-إلى-قلعتهم-التاريخية-احتفاءا-بعيد-الفطر-1087901741.html
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
سبوتنيك عربي
لا يكتمل مشهد عيد الفطر في مدينة حلب شمالي سوريا، إلا بحضور "أبو عبدو الصعب" وهو ينشد القدود في محيط قلعتها التاريخية. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T16:47+0000
2024-04-11T16:47+0000
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أبو عبدو الصعب أحد رموز الأعياد في حلب، صوته الذي يتردد صداه عن جدران القلعة التاريخية، لربما بات طيفا يحرس المكان والزمان، وشاهدا معياريا على مزاج هذه المدينة التاريخية.اليوم، ووفقا لما يشبه تقليدا سنويا، خرج سكان مدينة حلب في ثاني أيام عيد الفطر، إلى محيط القلعة التي تتوسط مدينتهم، احتفاءا برزمة من المناسبات المتزامنة.بعدما أطرب في غناء موال "الروزنا" التراثي الشهير الذي يناجي حلب، قال أبو عبدو الصعب لـ"سبوتنيك": "يمر العيد هذا العام بسعادة أكبر من سابقه، ولعله، انشا لله، سيكون أكثر في العام القادم"، في إشارة إلى التحسن المضطرد في مزاج الحلبيين.أمس، اليوم الأول من عيد الفطر، ضربت عاصفة مطرية معظم أرجاء سوريا، إلى الحدود التي خلت فيها معظم المدن من مظاهر الاحتفال بقدوم عيد رمضان، ليبدأ العيد رسميا منذ صباح اليوم.وأثنى سائح من إحدى الدول العربية ممن تحدثت إليهم "سبوتنيك" على بهجة العيد والاحتفال في محيط قلعة حلب، متمنيا دوام السعادة لجميع الأطفال في كل أرجاء العالم.في العام الماضي، مر عيد الفطر خاليا من مظاهر الفرح مشوبا بخليط الحزن والقهر، بعدما ضرب زلزال مدمر هذه المدينة التي سبق ونالت من دمار الإرهاب على مدى سنوات الحرب، ما نالته.يمرعيد حلب هذا العام متزامنا مع ولادة الطبيعة في الربيع، ثمة مشهد خلاب للقلعة التي تزنّرت بعشب أخضر يتعمشق على منحدراتها.وقال أحد باعة البوشار بمحيط القلعة بعد "شكر الله": "نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير على كل العباد (البشر)، متحدثا لمراسل "سبوتنيك" عن مشهد أهالي المدينة وهم مجتمعين في ساحة قلعتها: "انظر إلى هذا المشهد الجميل.. ما في أحلى من هيك".وأضاف: "إنشا الله الأمور رح تصير كتير كويسة (جميلة)".زائر آخر من سكان ريف حلب، عبر عن سعادته بالتحسن المستمر في مدينته، مشيرا إلى أن الحياة في تحسن ملحوظ من عام لآخر".وأضاف: "انشالله سنقوم معا بإعمارها من جديد، ونعيدها إلى ما كانت عليه وأحسن".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر

16:47 GMT 11.04.2024
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبر
حصري
لا يكتمل مشهد عيد الفطر في مدينة حلب شمالي سوريا، إلا بحضور "أبو عبدو الصعب" وهو ينشد القدود في محيط قلعتها التاريخية.
أبو عبدو الصعب أحد رموز الأعياد في حلب، صوته الذي يتردد صداه عن جدران القلعة التاريخية، لربما بات طيفا يحرس المكان والزمان، وشاهدا معياريا على مزاج هذه المدينة التاريخية.
اليوم، ووفقا لما يشبه تقليدا سنويا، خرج سكان مدينة حلب في ثاني أيام عيد الفطر، إلى محيط القلعة التي تتوسط مدينتهم، احتفاءا برزمة من المناسبات المتزامنة.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
بعدما أطرب في غناء موال "الروزنا" التراثي الشهير الذي يناجي حلب، قال أبو عبدو الصعب لـ"سبوتنيك": "يمر العيد هذا العام بسعادة أكبر من سابقه، ولعله، انشا لله، سيكون أكثر في العام القادم"، في إشارة إلى التحسن المضطرد في مزاج الحلبيين.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أمس، اليوم الأول من عيد الفطر، ضربت عاصفة مطرية معظم أرجاء سوريا، إلى الحدود التي خلت فيها معظم المدن من مظاهر الاحتفال بقدوم عيد رمضان، ليبدأ العيد رسميا منذ صباح اليوم.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وأثنى سائح من إحدى الدول العربية ممن تحدثت إليهم "سبوتنيك" على بهجة العيد والاحتفال في محيط قلعة حلب، متمنيا دوام السعادة لجميع الأطفال في كل أرجاء العالم.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
في العام الماضي، مر عيد الفطر خاليا من مظاهر الفرح مشوبا بخليط الحزن والقهر، بعدما ضرب زلزال مدمر هذه المدينة التي سبق ونالت من دمار الإرهاب على مدى سنوات الحرب، ما نالته.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
يمرعيد حلب هذا العام متزامنا مع ولادة الطبيعة في الربيع، ثمة مشهد خلاب للقلعة التي تزنّرت بعشب أخضر يتعمشق على منحدراتها.
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وقال أحد باعة البوشار بمحيط القلعة بعد "شكر الله": "نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير على كل العباد (البشر)، متحدثا لمراسل "سبوتنيك" عن مشهد أهالي المدينة وهم مجتمعين في ساحة قلعتها: "انظر إلى هذا المشهد الجميل.. ما في أحلى من هيك".
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وأضاف: "إنشا الله الأمور رح تصير كتير كويسة (جميلة)".
زائر آخر من سكان ريف حلب، عبر عن سعادته بالتحسن المستمر في مدينته، مشيرا إلى أن الحياة في تحسن ملحوظ من عام لآخر".
© Sputnik . Suhaib Omarayaالحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الحلبيون يخرجون إلى قلعتهم التاريخية احتفاءا بعيد الفطر
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وأضاف: "انشالله سنقوم معا بإعمارها من جديد، ونعيدها إلى ما كانت عليه وأحسن".
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