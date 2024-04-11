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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-غارة-ضخمة-على-مؤسسات-عسكرية-أوكرانية-وتعطيلها-بالكامل-1087888548.html
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T10:09+0000
2024-04-11T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد تحققت أهداف الضربة.وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، تعطل عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، وتعطل نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال، وتم إعاقة إمدادات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "الضربة جاءت ردا على محاولات نظام كييف بشن ضربات على منشآت في صناعة النفط والغاز الروسية وقطاع الطاقةوتابع البيان: "في اتجاه خيرسون خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع "إم777" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع من طراز "غاتسينت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/مصادر-ضربة-روسية-ضخمة-شلت-عصب-الطاقة-الأوكراني-1087885040.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل

10:09 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 11.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت الضربة أهدافها.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد تحققت أهداف الضربة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى وكذلك طائرات دون طيار ضد منشآت مجمع الوقود والطاقة في أوكرانيا. وتم تحقيق أهداف الضربات".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، تعطل عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، وتعطل نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال، وتم إعاقة إمدادات الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "الضربة جاءت ردا على محاولات نظام كييف بشن ضربات على منشآت في صناعة النفط والغاز الروسية وقطاع الطاقة

وأوضح الدفاع أنه "في اتجاه كوبيانسك خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع "بالدين" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "أكاتسيا" ومدفع "دي-30".

وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع "إم777" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع من طراز "غاتسينت".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
08:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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