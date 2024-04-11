https://sputnikarabic.ae/20240411/السلطات-الروسية-تطلق-عملية-لمكافحة-الإرهاب-في-عدة-مناطق-بجمهورية-قبردينو-بلقاريا-الروسية-1087882200.html
السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا
السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا
سبوتنيك عربي
أعلن مقر العمليات الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الخميس، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T04:24+0000
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نالتشيك - سبوتنيك. وقال مقر العمليات في بيان له: "اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا، اللواء غروموشكين، قرارًا بإدخال النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في جزء من البلاد، ابتداء من الساعة 05:12 صباحًا يوم 11 أبريل (نيسان الجاري) 2024".وأشار البيان إلى أن العملية "شملت أراضي منطقة نالتشيك وبلدية تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا".وتتخذ مكافحة التجسس والإرهاب أهمية خاصة، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا، وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20210706/الإدارة-الروحية-لمسلمي-روسيا-تدعو-لإجراء-تقييم-دولي-لتدريبات-مكافحة-الإرهاب-في-كنيس-كييف-1049484228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا
04:24 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 11.04.2024)
أعلن مقر العمليات الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الخميس، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيركسكي.
نالتشيك - سبوتنيك
. وقال مقر العمليات في بيان له: "اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا، اللواء غروموشكين، قرارًا بإدخال النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في جزء من البلاد، ابتداء من الساعة 05:12 صباحًا يوم 11 أبريل (نيسان الجاري) 2024".
وأشار البيان إلى أن العملية "شملت أراضي منطقة نالتشيك وبلدية تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا".
وتتخذ مكافحة التجسس والإرهاب أهمية خاصة، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا، وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.