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السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا
السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا
سبوتنيك عربي
أعلن مقر العمليات الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الخميس، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T04:24+0000
2024-04-11T05:36+0000
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نالتشيك - سبوتنيك. وقال مقر العمليات في بيان له: "اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا، اللواء غروموشكين، قرارًا بإدخال النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في جزء من البلاد، ابتداء من الساعة 05:12 صباحًا يوم 11 أبريل (نيسان الجاري) 2024".وأشار البيان إلى أن العملية "شملت أراضي منطقة نالتشيك وبلدية تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا".وتتخذ مكافحة التجسس والإرهاب أهمية خاصة، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا، وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20210706/الإدارة-الروحية-لمسلمي-روسيا-تدعو-لإجراء-تقييم-دولي-لتدريبات-مكافحة-الإرهاب-في-كنيس-كييف-1049484228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

السلطات الروسية تطلق عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جمهورية قبردينو بلقاريا

04:24 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 11.04.2024)
© Russian Minister of Defenceجنود روسيا يقومون بأقوى المناورات قبل مكافحة الإرهاب فى مصر
جنود روسيا يقومون بأقوى المناورات قبل مكافحة الإرهاب فى مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Russian Minister of Defence
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أعلن مقر العمليات الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الخميس، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيركسكي.
نالتشيك - سبوتنيك. وقال مقر العمليات في بيان له: "اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا، اللواء غروموشكين، قرارًا بإدخال النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في جزء من البلاد، ابتداء من الساعة 05:12 صباحًا يوم 11 أبريل (نيسان الجاري) 2024".
المسجد الكبير في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2021
الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تدعو لإجراء تقييم دولي لتدريبات مكافحة الإرهاب في كنيس كييف
6 يوليو 2021, 13:27 GMT
وأشار البيان إلى أن العملية "شملت أراضي منطقة نالتشيك وبلدية تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا".
وتتخذ مكافحة التجسس والإرهاب أهمية خاصة، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا، وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.
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