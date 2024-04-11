https://sputnikarabic.ae/20240411/القوات-الإسرائيلية-تشن-هجوما-بريا-قرب-مخيم-النصيرات-وسط-غزة-1087889331.html

القوات الإسرائيلية تشن هجوما بريا قرب مخيم "النصيرات" وسط غزة

القوات الإسرائيلية تشن هجوما بريا قرب مخيم "النصيرات" وسط غزة

سبوتنيك عربي

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجوما بريا وسط قطاع غزة، قرب مخيم "النصيرات" للاجئين. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه "بعد توجيه سلسلة من الضربات، الليلة الماضية، وقصف برج سكني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 162 بدأت عملية في المنطقة ليلا".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة، قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وطائرات إضافية، البنية التحتية الإرهابية فوق وتحت الأرض في وسط قطاع غزة".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية، وجهت البحرية الإسرائيلية عددا من الضربات المستهدفة على طول الساحل في وسط قطاع غزة، لمساعدة القوات البرية العاملة في المنطقة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.وأضافت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، أن "حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة".وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مركبة كانوا يستقلونها مع أبنائهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل أبناء هنية الثلاثة وثلاثة من أبنائهم ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أفراد.وفي وقت لاحق، قال هنية لوسائل إعلام عربية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة".وتابع: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها 188، والتي أسفرت عن مقتل 33360 فلسطينيا، حتى الآن، فيما وصل عدد المصابين إلى 75993 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة