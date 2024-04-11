https://sputnikarabic.ae/20240411/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-المحور-الجنوبي-لجمهورية-دونيتسك-1087888870.html
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال الـ 24 الساعة الماضية بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي على... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T10:42+0000
2024-04-11T10:42+0000
2024-04-11T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الخدمة: "على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" من القوات بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وأطلقت النارعلى تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع العسكري رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.وعلى جبهة جمهورية دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات اللواء 54 الميكانيكي، واللواء الجوي 46، ولواء الهجوم الجوي 79 و80 في مناطق بولوغوروفكو وكراسنوغوروفكا وأوستريا وفيرخوكامينسكايا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 520 عسكريًا وثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم ومدفع إم119 عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "مستا-بي" عيار 152 ملم". كما تم إصابة المدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية "نوتا".
https://sputnikarabic.ae/20240411/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-غارة-ضخمة-على-مؤسسات-عسكرية-أوكرانية-وتعطيلها-بالكامل-1087888548.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال الـ 24 الساعة الماضية بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو في هذا الجزء من الجبهة 105 جنود.
وقالت الخدمة: "على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" من القوات بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وأطلقت النارعلى تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع العسكري رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 عسكريين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطة "نوتا" للحرب الإلكترونية.
وعلى جبهة جمهورية دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات اللواء 54 الميكانيكي، واللواء الجوي 46، ولواء الهجوم الجوي 79 و80 في مناطق بولوغوروفكو وكراسنوغوروفكا وأوستريا وفيرخوكامينسكايا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 520 عسكريًا وثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم ومدفع إم119 عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "مستا-بي" عيار 152 ملم".
كما تم إصابة المدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية "نوتا".