إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو
09:12 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 11.04.2024)
© Photo / youtube/tvroscosmosمشاهد لانطلاق الصاروخ الروسي " أنغارا- أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء
© Photo / youtube/tvroscosmos
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انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء، اليوم الخميس، في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة.
وتمت عملية الإطلاق في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. وبعد 12 دقيقة و26 ثانية، انفصلت المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.
لقطات من عملية إطلاق صاروخ " أنغارا_ أي5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" الفضائية الذي تم تأجيل إطلاقه لمدة يومين. pic.twitter.com/Uz0R9GK16D— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 11, 2024
وسيقوم الصاروخ بعد هذه المرحلة، بتوجيه ومراقبة من القاعدة الفضائية، بإيصال الحمولة إلى مدار كوكب الأرض.
وطلبت السلطات الروسية، في وقت سابق، من سكان منطقة فانينسكي في إقليم خاباروفسك عدم الذهاب إلى منطقة السقوط المحتمل لمراحل إطلاق الصاروخ الروسي.
© Sputnikالصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
© Sputnik
ويسمح الصاروخ الروسي العملاق لروسيا بإطلاق جميع أنواع المركبات الفضائية من أراضيها، وذلك باستخدام المنتجات المحلية الصنع فقط.
وكانت عملية الإطلاق قد أجلت لمرتين، في وقت سابق، كان آخرها أمس الأربعاء، لكن العملية تمت بنجاح بشكل كامل اليوم.