إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو

عربي
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
On air
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240411/بث-مباشر-لانطلاق-صاروخ--أنغارا--أي5-الروسي-العملاق-إلى-الفضاء-فيديو--1087887065.html
إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو
إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء، اليوم الخميس، في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T09:12+0000
2024-04-11T10:01+0000
مجتمع
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0b/1087887429_101:0:1404:733_1920x0_80_0_0_f74b427ca73c084ad1c25c720c137f04.jpg
وتمت عملية الإطلاق في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. وبعد 12 دقيقة و26 ثانية، انفصلت المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.وطلبت السلطات الروسية، في وقت سابق، من سكان منطقة فانينسكي في إقليم خاباروفسك عدم الذهاب إلى منطقة السقوط المحتمل لمراحل إطلاق الصاروخ الروسي.وكانت عملية الإطلاق قد أجلت لمرتين، في وقت سابق، كان آخرها أمس الأربعاء، لكن العملية تمت بنجاح بشكل كامل اليوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0b/1087887429_264:0:1241:733_1920x0_80_0_0_d437800badcf3fcfe7a8716537e7713b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إطلاق ناجح لصاروخ "أنغارا- أ5" الروسي العملاق إلى الفضاء... فيديو

09:12 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 11.04.2024)
© Photo / youtube/tvroscosmosمشاهد لانطلاق الصاروخ الروسي " أنغارا- أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء
مشاهد لانطلاق الصاروخ الروسي أنغارا- أ5 العملاق من قاعدة فوستوشني باتجاه الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Photo / youtube/tvroscosmos
تابعنا عبر
انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء، اليوم الخميس، في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة.
وتمت عملية الإطلاق في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. وبعد 12 دقيقة و26 ثانية، انفصلت المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

وسيقوم الصاروخ بعد هذه المرحلة، بتوجيه ومراقبة من القاعدة الفضائية، بإيصال الحمولة إلى مدار كوكب الأرض.

وطلبت السلطات الروسية، في وقت سابق، من سكان منطقة فانينسكي في إقليم خاباروفسك عدم الذهاب إلى منطقة السقوط المحتمل لمراحل إطلاق الصاروخ الروسي.
© Sputnikالصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل أنغارا-أ5 بثلاث مراحل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
© Sputnik

ويسمح الصاروخ الروسي العملاق لروسيا بإطلاق جميع أنواع المركبات الفضائية من أراضيها، وذلك باستخدام المنتجات المحلية الصنع فقط.

وكانت عملية الإطلاق قد أجلت لمرتين، في وقت سابق، كان آخرها أمس الأربعاء، لكن العملية تمت بنجاح بشكل كامل اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة بأول أيام العيد06:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала