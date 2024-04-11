حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/حدوث-تسرب-إشعاعي-شرقي-فرنسا-1087889826.html
حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا
حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا
سبوتنيك عربي
أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن تسربًا إشعاعيًا وقع في مصنع للمعادن في مدينة كولمار شرقي فرنسا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T11:07+0000
2024-04-11T11:07+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_2ca440314ef243673d6e0fbfe504850c.jpg
وفي الليلة السابقة، أبلغت شركة ADF أنها لم تتمكن من إيقاف آلة فحص اللحام التي كانت تنبعث منها إشعاعات غاما. ولا تزال منطقة تبلغ مساحتها 130 مترًا حول المصنع، مطوقة. كما ذكرت المحطة الإذاعية نقلاً عن محافظة مقاطعة أوت رين، أن أي خطر للإصابة مستبعد، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المبنى.وسيصل الخبراء إلى الموقع، اليوم الخميس، لإغلاق الجهاز وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وفقًا لبروتوكول الوكالة الوطنية للسلامة الذرية.وأفاد عمدة كولمار إريك سترومان، أنه تم إجلاء نحو 15 من سكان الشارع المجاور للمصنع، لكنه أكد أنه "لا توجد مخاطر للإصابة أو انتشار الإشعاع".
https://sputnikarabic.ae/20230827/اليابان-نسبة-الإشعاع-بعد-تصريف-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-لا-تهدد-البشر-1080456612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_750622d37343a5fd11fdf936e8ae17a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا

11:07 GMT 11.04.2024
© Fotolia / Satakornعلبة تحوي مادة إشعاعية
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Fotolia / Satakorn
تابعنا عبر
أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن تسربًا إشعاعيًا وقع في مصنع للمعادن في مدينة كولمار شرقي فرنسا.
وفي الليلة السابقة، أبلغت شركة ADF أنها لم تتمكن من إيقاف آلة فحص اللحام التي كانت تنبعث منها إشعاعات غاما. ولا تزال منطقة تبلغ مساحتها 130 مترًا حول المصنع، مطوقة.
متظاهرون يرفعون لافتات احتجاجية على خطة الحكومة اليابانية لإطلاق أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في المحيط، خارج مكتب رئيس الوزراء في طوكيو في 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
اليابان: نسبة الإشعاع بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية لا تهدد البشر
27 أغسطس 2023, 09:13 GMT
كما ذكرت المحطة الإذاعية نقلاً عن محافظة مقاطعة أوت رين، أن أي خطر للإصابة مستبعد، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المبنى.
وسيصل الخبراء إلى الموقع، اليوم الخميس، لإغلاق الجهاز وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وفقًا لبروتوكول الوكالة الوطنية للسلامة الذرية.
وأفاد عمدة كولمار إريك سترومان، أنه تم إجلاء نحو 15 من سكان الشارع المجاور للمصنع، لكنه أكد أنه "لا توجد مخاطر للإصابة أو انتشار الإشعاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة بأول أيام العيد06:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала