https://sputnikarabic.ae/20240411/حدوث-تسرب-إشعاعي-شرقي-فرنسا-1087889826.html
حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا
حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا
سبوتنيك عربي
أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن تسربًا إشعاعيًا وقع في مصنع للمعادن في مدينة كولمار شرقي فرنسا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T11:07+0000
2024-04-11T11:07+0000
2024-04-11T11:07+0000
العالم
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وفي الليلة السابقة، أبلغت شركة ADF أنها لم تتمكن من إيقاف آلة فحص اللحام التي كانت تنبعث منها إشعاعات غاما. ولا تزال منطقة تبلغ مساحتها 130 مترًا حول المصنع، مطوقة. كما ذكرت المحطة الإذاعية نقلاً عن محافظة مقاطعة أوت رين، أن أي خطر للإصابة مستبعد، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المبنى.وسيصل الخبراء إلى الموقع، اليوم الخميس، لإغلاق الجهاز وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وفقًا لبروتوكول الوكالة الوطنية للسلامة الذرية.وأفاد عمدة كولمار إريك سترومان، أنه تم إجلاء نحو 15 من سكان الشارع المجاور للمصنع، لكنه أكد أنه "لا توجد مخاطر للإصابة أو انتشار الإشعاع".
https://sputnikarabic.ae/20230827/اليابان-نسبة-الإشعاع-بعد-تصريف-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-لا-تهدد-البشر-1080456612.html
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العالم
حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا
أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن تسربًا إشعاعيًا وقع في مصنع للمعادن في مدينة كولمار شرقي فرنسا.
وفي الليلة السابقة، أبلغت شركة ADF أنها لم تتمكن من إيقاف آلة فحص اللحام التي كانت تنبعث منها إشعاعات غاما. ولا تزال منطقة تبلغ مساحتها 130 مترًا حول المصنع، مطوقة.
كما ذكرت المحطة الإذاعية نقلاً عن محافظة مقاطعة أوت رين، أن أي خطر للإصابة مستبعد، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المبنى.
وسيصل الخبراء إلى الموقع، اليوم الخميس، لإغلاق الجهاز وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وفقًا لبروتوكول الوكالة الوطنية للسلامة الذرية.
وأفاد عمدة كولمار إريك سترومان، أنه تم إجلاء نحو 15 من سكان الشارع المجاور للمصنع، لكنه أكد أنه "لا توجد مخاطر للإصابة أو انتشار الإشعاع".