الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

عربي
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
On air
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/رئيس-فنلندا-يدعو-الناتو-إلى-الاستعداد-للصراع-مع-روسيا-1087886055.html
الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا
الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، الذي انضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الحلف إلى الاستعداد لـ"صراع محتمل مع روسيا"، لكنه يرى أن ذلك غير مرجح، في... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T08:45+0000
2024-04-11T08:48+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/19/1066825214_0:12:3071:1739_1920x0_80_0_0_c88b3fa7c269a4c73c6cc1b5d3d18030.jpg
ودعا ستاب زعماء دول الناتو الأخرى إلى إعداد جيوشهم للصراع المحتمل بدلا من الظهور بالمظهر "العدائي" في خطابهم ضد روسيا. ووفقاً للرئيس الفنلندي، فإن التحذيرات العامة الأخيرة بشأن "التهديدات التي تواجه روسيا" تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة نظام كييف وتدريب جيشه، وفي الوقت ذاته، لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول الناتو قبل عام 2030"، وقد نفت روسيا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.وقال الرئيس الفنلندي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أنا قلق بعض الشيء بشأن هذا الحديث العدائي إلى حد ما، بأن روسيا ستختبر المادة الخامسة (من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي) وأن أوروبا ستكون التالية. أعتقد أننا يجب أن نستعد لذلك، لكنني أعتقد أن هذا غير محتمل".كما دعا دول الناتو إلى "دعم" أوكرانيا "مهما كان الثمن". ووفقا له، فإن فنلندا، نتيجة لهذا الدعم، تقوم بإفراغ "مرافق التخزين الخاصة بها" من الذخيرة، وعندها فقط ستقوم بتجديدها. وقال أيضًا إن "البلاد ليست قلقة بشأن خطط روسيا لزيادة وجودها على طول الحدود الفنلندية"، مؤكدا أنهم "مستعدون لهذا".وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في 4 أبريل/نيسان 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الاهتمام-بالملاجئ-يتزايد-في-فرنسا-بعد-كلام-ماكرون-عن-إرسال-قوة-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1087883958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/19/1066825214_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_47c78cac058bf0a80061cf9315a84965.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

08:45 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 11.04.2024)
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOجنود تابعون إلى جيش فنلندا
جنود تابعون إلى جيش فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، الذي انضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الحلف إلى الاستعداد لـ"صراع محتمل مع روسيا"، لكنه يرى أن ذلك غير مرجح، في حين أعلنت موسكو مرارا أنها لا تنوي الدخول في صراع مع الحلف.
ودعا ستاب زعماء دول الناتو الأخرى إلى إعداد جيوشهم للصراع المحتمل بدلا من الظهور بالمظهر "العدائي" في خطابهم ضد روسيا.
ووفقاً للرئيس الفنلندي، فإن التحذيرات العامة الأخيرة بشأن "التهديدات التي تواجه روسيا" تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة نظام كييف وتدريب جيشه، وفي الوقت ذاته، لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول الناتو قبل عام 2030"، وقد نفت روسيا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
الاهتمام بالملاجئ يتزايد في فرنسا بعد كلام ماكرون عن إرسال قوة عسكرية إلى أوكرانيا
07:28 GMT
وقال الرئيس الفنلندي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أنا قلق بعض الشيء بشأن هذا الحديث العدائي إلى حد ما، بأن روسيا ستختبر المادة الخامسة (من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي) وأن أوروبا ستكون التالية. أعتقد أننا يجب أن نستعد لذلك، لكنني أعتقد أن هذا غير محتمل".

ودعا ستاب الدول الأوروبية إلى أن تصبح "أكثر فنلندية"، وبعبارة أخرى، أكثر استعدادا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للأسوأ لتجنبه"، ومن بين الإجراءات التي يعتقد أن الدول الأوروبية الأخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار، ذكر ستوب التجنيد العسكري الإلزامي في فنلندا.

كما دعا دول الناتو إلى "دعم" أوكرانيا "مهما كان الثمن". ووفقا له، فإن فنلندا، نتيجة لهذا الدعم، تقوم بإفراغ "مرافق التخزين الخاصة بها" من الذخيرة، وعندها فقط ستقوم بتجديدها.
وقال أيضًا إن "البلاد ليست قلقة بشأن خطط روسيا لزيادة وجودها على طول الحدود الفنلندية"، مؤكدا أنهم "مستعدون لهذا".
وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في 4 أبريل/نيسان 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة بأول أيام العيد06:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала