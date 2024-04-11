https://sputnikarabic.ae/20240411/رئيس-فنلندا-يدعو-الناتو-إلى-الاستعداد-للصراع-مع-روسيا-1087886055.html

الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

الرئيس الفنلندي يدعو الناتو إلى الاستعداد "للصراع" مع روسيا

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، الذي انضمت بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الحلف إلى الاستعداد لـ"صراع محتمل مع روسيا"، لكنه يرى أن ذلك غير مرجح، في... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T08:45+0000

2024-04-11T08:45+0000

2024-04-11T08:48+0000

العالم

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ودعا ستاب زعماء دول الناتو الأخرى إلى إعداد جيوشهم للصراع المحتمل بدلا من الظهور بالمظهر "العدائي" في خطابهم ضد روسيا. ووفقاً للرئيس الفنلندي، فإن التحذيرات العامة الأخيرة بشأن "التهديدات التي تواجه روسيا" تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة نظام كييف وتدريب جيشه، وفي الوقت ذاته، لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول الناتو قبل عام 2030"، وقد نفت روسيا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات.وقال الرئيس الفنلندي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أنا قلق بعض الشيء بشأن هذا الحديث العدائي إلى حد ما، بأن روسيا ستختبر المادة الخامسة (من ميثاق الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي) وأن أوروبا ستكون التالية. أعتقد أننا يجب أن نستعد لذلك، لكنني أعتقد أن هذا غير محتمل".كما دعا دول الناتو إلى "دعم" أوكرانيا "مهما كان الثمن". ووفقا له، فإن فنلندا، نتيجة لهذا الدعم، تقوم بإفراغ "مرافق التخزين الخاصة بها" من الذخيرة، وعندها فقط ستقوم بتجديدها. وقال أيضًا إن "البلاد ليست قلقة بشأن خطط روسيا لزيادة وجودها على طول الحدود الفنلندية"، مؤكدا أنهم "مستعدون لهذا".وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في 4 أبريل/نيسان 2023.

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