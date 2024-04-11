https://sputnikarabic.ae/20240411/سلسلة-غارات-إسرائيلية-على-عدة-بلدات-في-جنوب-لبنان-1087906948.html

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات في جنوب لبنان. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T22:20+0000

2024-04-11T22:20+0000

2024-04-11T22:21+0000

لبنان

أخبار لبنان

طوفان الأقصى

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2d637a4eda854461ad3b21cb5522819.jpg

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية الغارات على بلدات يارين، الخيام، راميا، ميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-واعتراض-عدد-من-الصواريخ-1087825151.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي