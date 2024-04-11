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سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات في جنوب لبنان. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T22:20+0000
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وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية الغارات على بلدات يارين، الخيام، راميا، ميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-واعتراض-عدد-من-الصواريخ-1087825151.html
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لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, العالم العربي

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

22:20 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 22:21 GMT 11.04.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية الغارات على بلدات يارين، الخيام، راميا، ميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان واعتراض عدد من الصواريخ
8 أبريل, 18:51 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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