https://sputnikarabic.ae/20240411/غروسي-الهجمات-الأخيرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-زادت--من-خطر-وقوع-حادث-نووي-1087902066.html
غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نووي
غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نووي
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية أدت إلى مرحلة بالغة الأهمية من... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T17:06+0000
2024-04-11T17:06+0000
2024-04-11T17:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "الهجمات الأخيرة تمثل انتهاكًا صريحًا للمبادئ، وأوصلتنا إلى مرحلة بالغة الأهمية من الصراع".وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات التي استهدفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم الأحد الماضي، كانت بمثابة تصعيد خطير للتهديدات الموجهة للسلامة النووية، ما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي.وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.موسكو: هجمات كييف على محطة زابوروجيه النووية ستطرح في مجلس الأمن الدوليويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح، في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة "زابوروجيه عن قصد وتعمد.
https://sputnikarabic.ae/20240411/روسيا-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تشكل-خطرا-على-أوروبا-1087896571.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نووي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية أدت إلى مرحلة بالغة الأهمية من الصراع.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "الهجمات الأخيرة تمثل انتهاكًا صريحًا للمبادئ، وأوصلتنا إلى مرحلة بالغة الأهمية من الصراع".
وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات التي استهدفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم الأحد الماضي، كانت بمثابة تصعيد خطير للتهديدات الموجهة للسلامة النووية، ما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي.
وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح، في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة "زابوروجيه عن قصد وتعمد.