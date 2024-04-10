https://sputnikarabic.ae/20240410/مديرة-الاتصالات-في-محطة-زابوروجيه-الوكالة-الدولية-للطاقة-سجلت-هجمات-شنتها-كييف-على-المحطة-1087870542.html
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: الوكالة الدولية للطاقة سجلت هجمات شنتها كييف على المحطة
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: الوكالة الدولية للطاقة سجلت هجمات شنتها كييف على المحطة
سبوتنيك عربي
أكدت مديرة الاتصالات في المحطة النووية، يفغينيا ياشينا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي بعثة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلوا هجمات... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T13:32+0000
2024-04-10T13:32+0000
2024-04-10T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وقالت ياشينا: "يوثق ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويسجلون ويرسلون إلى المقر الرئيسي في فيينا".ونوهت ياشينا إلى أن الجهات المسؤولة تولي اهتماما خاصا لسلامة بعثة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على خلفية التهديدات الأوكرانية.وقالت زاخاروفا: "أثارت روسيا مسألة الهجمات التي شنها نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ويأتي إثارة قضية هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تشير فيه جميع الدلائل إلى قيام نظام كييف باستهدافها بالمسيرات، لكن على الرغم من ذلك، دعا ممثل وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تعليقه على هذا الحادث الخطير للغاية، روسيا لسبب ما إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تهديد عنيف ممتنعا عن توجيه مثل هذه الدعوة إلى نظام كييف، في محاولة لتشتيت الحقائق وإخفائها. وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-ستطرح-في-مجلس-الأمن-الدولي-1087864144.html
https://sputnikarabic.ae/20240408/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-كانت-على-وشك-التعرض-لحادث-نووي-1087820121.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه: الوكالة الدولية للطاقة سجلت هجمات شنتها كييف على المحطة
أكدت مديرة الاتصالات في المحطة النووية، يفغينيا ياشينا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي بعثة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلوا هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات وصلت إلى مقر المنظمة في فيينا.
وقالت ياشينا: "يوثق ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويسجلون ويرسلون إلى المقر الرئيسي في فيينا".
ونوهت ياشينا إلى أن الجهات المسؤولة تولي اهتماما خاصا لسلامة بعثة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على خلفية التهديدات الأوكرانية.
وقالت: "من المهم بالنسبة لنا (في المحطة) ألا يعاني الخبراء الدوليون (التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية) خلال هذه الفترة جراء التهديدات المكثفة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ونولي اهتمامًا خاصًا لحياتهم وصحتهم، إذ نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامتهم بشكل كامل".
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن مسألة هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستثار خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي.
وقالت زاخاروفا: "أثارت روسيا مسألة الهجمات التي شنها نظام كييف على محطة زابوروجيه
للطاقة النووية على منصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت زاخاروفا: "دعت روسيا قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقييمات مباشرة للأعمال الإجرامية، دون أي حيل أو مراوغات وتلميحات، وسيتم طرح مسألة الهجمات الأوكرانية على المحطة أيضا خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي".
يُشار إلى أنه في الساعات الأولى بعد الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية بشكل لا لبس فيه أن الطائرات المسيرة، أطلقتها كييف، ولكن بعد مرور بعض الوقت، بدأت هذه التقارير تختفي تدريجياً، لتحل محلها دعوات لموسكو إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي.
ويأتي إثارة قضية هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية
في مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تشير فيه جميع الدلائل إلى قيام نظام كييف باستهدافها بالمسيرات، لكن على الرغم من ذلك، دعا ممثل وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تعليقه على هذا الحادث الخطير للغاية، روسيا لسبب ما إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تهديد عنيف ممتنعا عن توجيه مثل هذه الدعوة إلى نظام كييف، في محاولة لتشتيت الحقائق وإخفائها.
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.