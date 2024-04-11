https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-أن-بلاده-ستقف-مع-إسرائيل-ضد-أي-تهديدات-من-إيران-ووكلائها-1087881501.html

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده ستقف مع إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده ستقف مع إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T02:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وأكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ورحب الوزير بلينكن بإعلانات إسرائيل الأخيرة عن خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحسين تنسيق وتنسيق المساعدات الإنسانية، مكررًا أن حوادث مثل الضربة على عمال "المطبخ المركزي العالمي" يجب ألا تتكرر أبدًا".وشدد بلينكن، حسب البيان، على "أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن المساعدة الإنسانية ومنع الاشتباك وأن تلك الالتزامات يجب أن تستمر مع مرور الوقت".وأمس، قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إن الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يعتبر هجوماً على الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه ستتم معاقبة إسرائيل على هذا الهجوم.وقال في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن "القنصليات والسفارات تعد جزءاً من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا"، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وقد أضاف خطأً جديدًا إلى أخطائه من خلال الهجوم على قنصليتنا في دمشق، وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجومًا على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".

https://sputnikarabic.ae/20240410/إسرائيل-تهدد-بهجمات-داخل-إيران-وخامنئي-يؤكد-أن-العقاب-قادم-لا-محالة---1087862241.html

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