https://sputnikarabic.ae/20240410/إسرائيل-تهدد-بهجمات-داخل-إيران-وخامنئي-يؤكد-أن-العقاب-قادم-لا-محالة---1087862241.html
إسرائيل تهدد بهجمات داخل إيران.. وخامنئي يؤكد أن العقاب قادم لا محالة
إسرائيل تهدد بهجمات داخل إيران.. وخامنئي يؤكد أن العقاب قادم لا محالة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إيران ستتعرض لهجمات داخل أراضيها، إذا شنت هجوما على إسرائيل. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T07:33+0000
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وكتب كاتس على منصة "إكس": "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل داخل إيران".يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "لا بد أن تنال عقابها" على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق.وتابع: "الكيان الشرير أخطأ في هذا الأمر وسيعاقب".وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الجيش "استكمل استعداداته للرد على أي سيناريو يمكن أن يحدث في مواجهة إيران".وقررت إسرائيل، إغلاق 28 مقرا دبلوماسيا لها في مختلف أنحاء العالم، بشكل مؤقت، بعد تحذيرات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران، كما أعلنت، الأربعاء الماضي، تعزيز منظومة دفاعاتها الجوية واستدعاء قوات إضافية.وكان وزير الخارجية الإيراني افتتح، يوم الاثنين، برفقة نظيره السوري فيصل المقداد، مبنى جديدا للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من القصف الجوي، الذي أسفر عن تدمير مقر قنصلية طهران في العاصمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/وسائل-إعلام-إسرائيل-تستعد-لضربات-ضد-إيران-في-حال-الرد-على-قصف-القنصلية-1087860607.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/الحرس-الثوري-يتعهد-مجددا-بالانتقام-من-إسرائيل-بعد-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087833163.html
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العالم, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
العالم, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إسرائيل تهدد بهجمات داخل إيران.. وخامنئي يؤكد أن العقاب قادم لا محالة
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إيران ستتعرض لهجمات داخل أراضيها، إذا شنت هجوما على إسرائيل.
وكتب كاتس على منصة "إكس": "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل داخل إيران".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "لا بد أن تنال عقابها" على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال خامنئي في خطبة صلاة العيد، اليوم، إن "الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأً آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مؤكدا أن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".
وتابع: "الكيان الشرير أخطأ في هذا الأمر وسيعاقب".
وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الجيش "استكمل استعداداته للرد على أي سيناريو يمكن أن يحدث في مواجهة إيران".
وقررت إسرائيل، إغلاق 28 مقرا دبلوماسيا لها في مختلف أنحاء العالم، بشكل مؤقت، بعد تحذيرات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران، كما أعلنت، الأربعاء الماضي، تعزيز منظومة دفاعاتها الجوية واستدعاء قوات إضافية.
وكان وزير الخارجية الإيراني افتتح، يوم الاثنين، برفقة نظيره السوري فيصل المقداد، مبنى جديدا للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من القصف الجوي، الذي أسفر عن تدمير مقر قنصلية طهران في العاصمة السورية.