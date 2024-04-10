https://sputnikarabic.ae/20240410/إسرائيل-تهدد-بهجمات-داخل-إيران-وخامنئي-يؤكد-أن-العقاب-قادم-لا-محالة---1087862241.html

إسرائيل تهدد بهجمات داخل إيران.. وخامنئي يؤكد أن العقاب قادم لا محالة

إسرائيل تهدد بهجمات داخل إيران.. وخامنئي يؤكد أن العقاب قادم لا محالة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إيران ستتعرض لهجمات داخل أراضيها، إذا شنت هجوما على إسرائيل. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T07:33+0000

2024-04-10T07:33+0000

2024-04-10T07:33+0000

العالم

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101800/70/1018007078_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2f9ed48fb9a64fe7c51f27ce1970925f.jpg

وكتب كاتس على منصة "إكس": "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل داخل إيران".يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "لا بد أن تنال عقابها" على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق.وتابع: "الكيان الشرير أخطأ في هذا الأمر وسيعاقب".وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الجيش "استكمل استعداداته للرد على أي سيناريو يمكن أن يحدث في مواجهة إيران".وقررت إسرائيل، إغلاق 28 مقرا دبلوماسيا لها في مختلف أنحاء العالم، بشكل مؤقت، بعد تحذيرات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران، كما أعلنت، الأربعاء الماضي، تعزيز منظومة دفاعاتها الجوية واستدعاء قوات إضافية.وكان وزير الخارجية الإيراني افتتح، يوم الاثنين، برفقة نظيره السوري فيصل المقداد، مبنى جديدا للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من القصف الجوي، الذي أسفر عن تدمير مقر قنصلية طهران في العاصمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20240410/وسائل-إعلام-إسرائيل-تستعد-لضربات-ضد-إيران-في-حال-الرد-على-قصف-القنصلية-1087860607.html

https://sputnikarabic.ae/20240409/الحرس-الثوري-يتعهد-مجددا-بالانتقام-من-إسرائيل-بعد-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087833163.html

غزة

قطاع غزة

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران