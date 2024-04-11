وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب بالضغط على الكونغرس لتخصيص مساعدات لنظام كييف
© AFP 2023 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
© AFP 2023 / SETH HERALD
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاول إقناعه بأهمية قرار تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، ودعاه إلى دفع الكونغرس للموافقة عليه، في أقرب وقت ممكن.
وكتبت الصحيفة: "قال كبير الدبلوماسيين البريطانيين للرئيس السابق دونالد ترامب، إن أفضل طريقة لأي رئيس أمريكي ليرث وضعا ناجحا في أوكرانيا، في يناير(كانون الثاني المقبل)، هو دفع الكونغرس للموافقة بسرعة على المساعدات العسكرية لكييف".
وبحسب الصحيفة، فإن كاميرون، قال إنه "سيكون من مصلحة الجميع أن تكون أوكرانيا، في وضع قوي وروسيا في وضع ضعيف، في نهاية هذا العام".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنه من الملاحظ أن كاميرون كان "حريصًا" على التعليق على رد ترامب، قائلاً إنه "سيمنح الرئيس السابق الفرصة للتحدث عن نفسه".
وذكرت صحيفة "التلغراف"، أول أمس الثلاثاء، أن كاميرون ناقش "دعم" أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي والوضع في الشرق الأوسط، مع ترامب، في فلوريدا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لنظام كييف، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.