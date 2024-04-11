https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-البريطاني-يحث-ترامب-بالضغط-على-الكونغرس-لتخصيص-مساعدات-لنظام-كييف-1087883166.html

وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب بالضغط على الكونغرس لتخصيص مساعدات لنظام كييف

وزير الخارجية البريطاني يحث ترامب بالضغط على الكونغرس لتخصيص مساعدات لنظام كييف

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاول إقناعه بأهمية قرار تقديم المساعدة... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T05:23+0000

2024-04-11T05:23+0000

2024-04-11T05:23+0000

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وكتبت الصحيفة: "قال كبير الدبلوماسيين البريطانيين للرئيس السابق دونالد ترامب، إن أفضل طريقة لأي رئيس أمريكي ليرث وضعا ناجحا في أوكرانيا، في يناير(كانون الثاني المقبل)، هو دفع الكونغرس للموافقة بسرعة على المساعدات العسكرية لكييف".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنه من الملاحظ أن كاميرون كان "حريصًا" على التعليق على رد ترامب، قائلاً إنه "سيمنح الرئيس السابق الفرصة للتحدث عن نفسه".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لنظام كييف، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240407/إعلام-ترامب-يعلن-أنه-يستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1087778757.html

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