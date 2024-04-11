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"يمزق الرئتين".... سلاح روسي مرعب يدمر كل ما حوله
"يمزق الرئتين".... سلاح روسي مرعب يدمر كل ما حوله
سبوتنيك عربي
نجح الجيش الروسي في استخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الفريدة من نوعها "توس-1أ" -"سولنتسبيك" توس-2 "توشوتشكا" في منطقة العمليات الخاصة لتدمير القوات البرية... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T13:56+0000
2024-04-11T13:56+0000
رصد عسكري
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وذكرت مجلة "ميلاتري ووتش" أن: "هذا السلاح مثالي لتحييد القوات البرية للعدو في المواقع المحصنة ويسمح بتدمير المباني والملاجئ والخنادق والتحصينات الأخرى، ويمزق رئتي كل من كان موجودًا في مكان قريب".وقالت المجلة إن ذخيرة الضغط الحراري لـ"توس-1أ" تعمل على النحو التالي: فهي تنشر سحابة غازية من المواد الكيميائية في الهواء، والتي تنفجر بعد ذلك بشحنة فراغية، مما يؤدي إلى انفجار كبير بموجة صدمة قوية. وأضاف كاتب المقال أن هذه الموجة تمتص الهواء من الأماكن الضيقة. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت الحالي يتم استكمال نظام قاذف اللهب هذا بشكل فعال بقنابل جوية من طراز "أو دي أ بي" يتم إسقاطها من المقاتلات لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.وخلص كاتب المقال إلى أن "هذا النظام جذب الانتباه في مسرح العمليات الأوكراني، ربما أكثر من أي وسيلة أخرى للقوات البرية الروسية". في الأسبوع الماضي، قال المدير العام لمعهد أبحاث عموم روسيا "سيغنال" (جزء من شركة "المجمعات عالية الدقة") فلاديمير بيمينوف، في حديثه لبرنامج "القبول العسكري" على قناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن دقة أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس-1أ"تم زيادتها إلى أمتار.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"يمزق الرئتين".... سلاح روسي مرعب يدمر كل ما حوله

13:56 GMT 11.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik
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نجح الجيش الروسي في استخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الفريدة من نوعها "توس-1أ" -"سولنتسبيك" توس-2 "توشوتشكا" في منطقة العمليات الخاصة لتدمير القوات البرية للجيش الأوكراني.
وذكرت مجلة "ميلاتري ووتش" أن: "هذا السلاح مثالي لتحييد القوات البرية للعدو في المواقع المحصنة ويسمح بتدمير المباني والملاجئ والخنادق والتحصينات الأخرى، ويمزق رئتي كل من كان موجودًا في مكان قريب".
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وقالت المجلة إن ذخيرة الضغط الحراري لـ"توس-1أ" تعمل على النحو التالي: فهي تنشر سحابة غازية من المواد الكيميائية في الهواء، والتي تنفجر بعد ذلك بشحنة فراغية، مما يؤدي إلى انفجار كبير بموجة صدمة قوية.
وأضاف كاتب المقال أن هذه الموجة تمتص الهواء من الأماكن الضيقة. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت الحالي يتم استكمال نظام قاذف اللهب هذا بشكل فعال بقنابل جوية من طراز "أو دي أ بي" يتم إسقاطها من المقاتلات لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلص كاتب المقال إلى أن "هذا النظام جذب الانتباه في مسرح العمليات الأوكراني، ربما أكثر من أي وسيلة أخرى للقوات البرية الروسية".
في الأسبوع الماضي، قال المدير العام لمعهد أبحاث عموم روسيا "سيغنال" (جزء من شركة "المجمعات عالية الدقة") فلاديمير بيمينوف، في حديثه لبرنامج "القبول العسكري" على قناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن دقة أنظمة قاذف اللهب الثقيل "توس-1أ"تم زيادتها إلى أمتار.
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