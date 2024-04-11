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https://sputnikarabic.ae/20240411/1087890535.html
"من الأرض إلى الفضاء".. صور لـ"أنغارا - أي 5" يخترق طبقات السماء
"من الأرض إلى الفضاء".. صور لـ"أنغارا - أي 5" يخترق طبقات السماء
سبوتنيك عربي
انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أي 5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء، اليوم الخميس، في عملية إطلاق ناجحة. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"من الأرض إلى الفضاء".. صور لـ"أنغارا - أي 5" يخترق طبقات السماء

12:15 GMT 11.04.2024
تابعنا عبر
انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أي 5" العملاق من قاعدة "فوستوشني" باتجاه الفضاء، اليوم الخميس، في عملية إطلاق ناجحة.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أول إطلاق لصاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; مع المرحلة العليا &quot;أوريون&quot;، من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أول إطلاق لصاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; مع المرحلة العليا &quot;أوريون&quot;، من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل/ نيسان الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

تركيب صاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق &quot;أنغارا&quot;، في 11 أبريل/ نيسان الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل/ نيسان الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أول إطلاق لصاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; مع المرحلة العليا &quot;أوريون&quot;، من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أول إطلاق لصاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; مع المرحلة العليا &quot;أوريون&quot;، من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

تركيب صاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق &quot;أنغارا&quot;، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أول إطلاق لصاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; مع المرحلة العليا &quot;أوريون&quot;، من قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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أول إطلاق لصاروخ "أنغارا- أي 5" مع المرحلة العليا "أوريون"، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

تركيب صاروخ &quot;أنغارا- أي 5&quot; في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق &quot;أنغارا&quot;، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.

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