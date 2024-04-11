"من الأرض إلى الفضاء".. صور لـ"أنغارا - أي 5" يخترق طبقات السماء

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تركيب صاروخ "أنغارا- أي 5" في مجمع الإطلاق الجديد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وسمحت لجنة الدولة بمحاولة ثالثة لإطلاق "أنغارا"، في 11 أبريل/ نيسان الجاري الساعة 12:00 بتوقيت موسكو. تم إلغاء الإطلاق الأول، في 9 أبريل الجاري، عن طريق الأتمتة، قبل دقيقتين من الإطلاق، بسبب فشل نظام الضغط في خزان المؤكسد للكتلة المركزية للصاروخ. أثناء المحاولة الثانية، في 10 أبريل الجاري، تعطل نظام التحكم في تشغيل المحرك.