أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240412/أبرز-الصور-التي-التقطتها-عدسات-الكاميرات-لهذا-الأسبوع-1087923538.html
أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

14:20 GMT 12.04.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عواقب انهيار السد في منطقة ميدان غاغارين في أورسك الروسية، حيث أن إجلاء السكان من منطقة الفيضانات لا يتوقف، ويقوم رجال الإنقاذ بإخراج الأشخاص باستخدام الزوارق المائية، وشارك أكثر من 530 شخصًا و125 قطعة من المعدات و75 زورقًا في إنهاء حالة الطوارئ وتقديم المساعدة للسكان.

عواقب انهيار السد في منطقة ميدان غاغارين في أورسك الروسية، حيث أن إجلاء السكان من منطقة الفيضانات لا يتوقف، ويقوم رجال الإنقاذ بإخراج الأشخاص باستخدام الزوارق المائية، وشارك أكثر من 530 شخصًا و125 قطعة من المعدات و75 زورقًا في إنهاء حالة الطوارئ وتقديم المساعدة للسكان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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عواقب انهيار السد في منطقة ميدان غاغارين في أورسك الروسية، حيث أن إجلاء السكان من منطقة الفيضانات لا يتوقف، ويقوم رجال الإنقاذ بإخراج الأشخاص باستخدام الزوارق المائية، وشارك أكثر من 530 شخصًا و125 قطعة من المعدات و75 زورقًا في إنهاء حالة الطوارئ وتقديم المساعدة للسكان.

© AFP 2023 / Rashide Frias

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان في ولاية سينالوا في المكسيك في 8 أبريل/نيسان 2024، ويبلغ عرض المسار الكلي هذا العام 115 ميلًا (185 كيلومترًا) ويسكنها ما يقرب من 32 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 150 مليونًا إضافيًا يعيشون على بعد أقل من 200 ميل من القطاع.

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان في ولاية سينالوا في المكسيك في 8 أبريل/نيسان 2024، ويبلغ عرض المسار الكلي هذا العام 115 ميلًا (185 كيلومترًا) ويسكنها ما يقرب من 32 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 150 مليونًا إضافيًا يعيشون على بعد أقل من 200 ميل من القطاع. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Rashide Frias

منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان في ولاية سينالوا في المكسيك في 8 أبريل/نيسان 2024، ويبلغ عرض المسار الكلي هذا العام 115 ميلًا (185 كيلومترًا) ويسكنها ما يقرب من 32 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 150 مليونًا إضافيًا يعيشون على بعد أقل من 200 ميل من القطاع.

© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس جو بايدن وزوجته يستقبلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزوجته يوكو كيشيدا في حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، الأربعاء 10 أبريل 2024، في واشنطن.

 الرئيس جو بايدن وزوجته يستقبلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزوجته يوكو كيشيدا في حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، الأربعاء 10 أبريل 2024، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس جو بايدن وزوجته يستقبلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزوجته يوكو كيشيدا في حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، الأربعاء 10 أبريل 2024، في واشنطن.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" من قاعدة "فوستوشني"، وانفضال المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

إطلاق أول صاروخ طيران &quot;أنغارا-أ 5&quot; من قاعدة &quot;فوستوشني&quot;، وانفضال المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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إطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" من قاعدة "فوستوشني"، وانفضال المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

© AFP 2023 / STR

صورة جوية تظهر أشخاصًا يلتقطون صورًا تحت أزهار التفاح البري في هاندان، في مقاطعة خبي شمالي الصين في 8 أبريل 2024.

صورة جوية تظهر أشخاصًا يلتقطون صورًا تحت أزهار التفاح البري في هاندان، في مقاطعة خبي شمالي الصين في 8 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / STR

صورة جوية تظهر أشخاصًا يلتقطون صورًا تحت أزهار التفاح البري في هاندان، في مقاطعة خبي شمالي الصين في 8 أبريل 2024.

© AFP 2023

فلسطينيون يسيرون أمام المباني المتضررة في خان يونس في 8 أبريل 2024 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها البرية من جنوب قطاع غزة، بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة التي أشعلتها هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

فلسطينيون يسيرون أمام المباني المتضررة في خان يونس في 8 أبريل 2024 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها البرية من جنوب قطاع غزة، بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة التي أشعلتها هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023

فلسطينيون يسيرون أمام المباني المتضررة في خان يونس في 8 أبريل 2024 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها البرية من جنوب قطاع غزة، بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة التي أشعلتها هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

طفل واقف وينظر بينما يقوم مسلمون من رومانيا بالسجود أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، في 10 أبريل 2024. شارك نحو 2000 شخص.

طفل واقف وينظر بينما يقوم مسلمون من رومانيا بالسجود أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، في 10 أبريل 2024. شارك نحو 2000 شخص. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

طفل واقف وينظر بينما يقوم مسلمون من رومانيا بالسجود أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، في 10 أبريل 2024. شارك نحو 2000 شخص.

© AFP 2023 / Prakash Mathema

يستخدم أفراد الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال احتجاج نظمه حزب راستريا براجاتانترا (RPP) للمطالبة باستعادة الملكية ووضع الدولة الهندوسية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول أحد شوارع كاتماندو في 9 أبريل 2024.

يستخدم أفراد الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال احتجاج نظمه حزب راستريا براجاتانترا (RPP) للمطالبة باستعادة الملكية ووضع الدولة الهندوسية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول أحد شوارع كاتماندو في 9 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Prakash Mathema

يستخدم أفراد الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال احتجاج نظمه حزب راستريا براجاتانترا (RPP) للمطالبة باستعادة الملكية ووضع الدولة الهندوسية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول أحد شوارع كاتماندو في 9 أبريل 2024.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

موظف في محمية متحف تسارسكوي سيلو الحكومية يزيل قطعة قماش واقية عن تمثال في كاثرين بارك قبل بداية موسم الصيف.

موظف في محمية متحف تسارسكوي سيلو الحكومية يزيل قطعة قماش واقية عن تمثال في كاثرين بارك قبل بداية موسم الصيف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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موظف في محمية متحف تسارسكوي سيلو الحكومية يزيل قطعة قماش واقية عن تمثال في كاثرين بارك قبل بداية موسم الصيف.

© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

أحد المشاركين يتسابق بعربته التي يجرها ثور في مقاطعة كامبونج سبيو في 7 أبريل 2024، كجزء من الاحتفالات برأس السنة الخميرية الجديدة لهذا العام والتي تصادف في الفترة من 13 إلى 16 أبريل.

أحد المشاركين يتسابق بعربته التي يجرها ثور في مقاطعة كامبونج سبيو في 7 أبريل 2024، كجزء من الاحتفالات برأس السنة الخميرية الجديدة لهذا العام والتي تصادف في الفترة من 13 إلى 16 أبريل. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

أحد المشاركين يتسابق بعربته التي يجرها ثور في مقاطعة كامبونج سبيو في 7 أبريل 2024، كجزء من الاحتفالات برأس السنة الخميرية الجديدة لهذا العام والتي تصادف في الفترة من 13 إلى 16 أبريل.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل &quot;سولنتسيبيك&quot; يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Melnikov
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أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

المتظاهرون الذين يحملون العلم الفلسطيني يسكبون ما يبدو أنه دماء مزيفة أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريق عودته من قداس يوم السبت في القديس يوسف في كنيسة برانديواين الكاثوليكية، 6 أبريل 2024.

المتظاهرون الذين يحملون العلم الفلسطيني يسكبون ما يبدو أنه دماء مزيفة أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريق عودته من قداس يوم السبت في القديس يوسف في كنيسة برانديواين الكاثوليكية، 6 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
12/16
© AFP 2023 / Brendan Smialowski

المتظاهرون الذين يحملون العلم الفلسطيني يسكبون ما يبدو أنه دماء مزيفة أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريق عودته من قداس يوم السبت في القديس يوسف في كنيسة برانديواين الكاثوليكية، 6 أبريل 2024.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

يؤدي الناس رقصة الشوارع المعروفة باسم باسينيو، المعترف بها كتراث ثقافي، في مجتمع روسينها في ريو دي جانيرو، البرازيل، الخميس 11 أبريل 2024.

يؤدي الناس رقصة الشوارع المعروفة باسم باسينيو، المعترف بها كتراث ثقافي، في مجتمع روسينها في ريو دي جانيرو، البرازيل، الخميس 11 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Silvia Izquierdo

يؤدي الناس رقصة الشوارع المعروفة باسم باسينيو، المعترف بها كتراث ثقافي، في مجتمع روسينها في ريو دي جانيرو، البرازيل، الخميس 11 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

رجل عراقي يبيع السمك المجفف قبل عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، في البصرة في 8 أبريل 2024.

رجل عراقي يبيع السمك المجفف قبل عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، في البصرة في 8 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Hussein Faleh

رجل عراقي يبيع السمك المجفف قبل عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، في البصرة في 8 أبريل 2024.

© AP Photo / Vincent Thian

امرأة مسلمة توضح لابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورهم الصلاة في المسجد الوطني لعيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك في كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 10 أبريل، 2024.

امرأة مسلمة توضح لابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورهم الصلاة في المسجد الوطني لعيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك في كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 10 أبريل، 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Thian

امرأة مسلمة توضح لابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورهم الصلاة في المسجد الوطني لعيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك في كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 10 أبريل، 2024.

© AP Photo / Moises Castillo

أحد جامعي النفايات يسير بجوار سحب الدخان الناتجة عن حريق في مكب للقمامة في فيلا نويفا، غواتيمالا، الثلاثاء 9 أبريل 2024.

أحد جامعي النفايات يسير بجوار سحب الدخان الناتجة عن حريق في مكب للقمامة في فيلا نويفا، غواتيمالا، الثلاثاء 9 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Moises Castillo

أحد جامعي النفايات يسير بجوار سحب الدخان الناتجة عن حريق في مكب للقمامة في فيلا نويفا، غواتيمالا، الثلاثاء 9 أبريل 2024.

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