أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

عواقب انهيار السد في منطقة ميدان غاغارين في أورسك الروسية، حيث أن إجلاء السكان من منطقة الفيضانات لا يتوقف، ويقوم رجال الإنقاذ بإخراج الأشخاص باستخدام الزوارق المائية، وشارك أكثر من 530 شخصًا و125 قطعة من المعدات و75 زورقًا في إنهاء حالة الطوارئ وتقديم المساعدة للسكان.
عواقب انهيار السد في منطقة ميدان غاغارين في أورسك الروسية، حيث أن إجلاء السكان من منطقة الفيضانات لا يتوقف، ويقوم رجال الإنقاذ بإخراج الأشخاص باستخدام الزوارق المائية، وشارك أكثر من 530 شخصًا و125 قطعة من المعدات و75 زورقًا في إنهاء حالة الطوارئ وتقديم المساعدة للسكان.
منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان في ولاية سينالوا في المكسيك في 8 أبريل/نيسان 2024، ويبلغ عرض المسار الكلي هذا العام 115 ميلًا (185 كيلومترًا) ويسكنها ما يقرب من 32 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 150 مليونًا إضافيًا يعيشون على بعد أقل من 200 ميل من القطاع.
منظر لكسوف كلي للشمس شوهد من مازاتلان في ولاية سينالوا في المكسيك في 8 أبريل/نيسان 2024، ويبلغ عرض المسار الكلي هذا العام 115 ميلًا (185 كيلومترًا) ويسكنها ما يقرب من 32 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 150 مليونًا إضافيًا يعيشون على بعد أقل من 200 ميل من القطاع.
الرئيس جو بايدن وزوجته يستقبلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزوجته يوكو كيشيدا في حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، الأربعاء 10 أبريل 2024، في واشنطن.
الرئيس جو بايدن وزوجته يستقبلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزوجته يوكو كيشيدا في حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض، الأربعاء 10 أبريل 2024، في واشنطن.
إطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" من قاعدة "فوستوشني"، وانفضال المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.
إطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" من قاعدة "فوستوشني"، وانفضال المرحلة العليا لأوريون عن المرحلة الثالثة للصاروخ.
صورة جوية تظهر أشخاصًا يلتقطون صورًا تحت أزهار التفاح البري في هاندان، في مقاطعة خبي شمالي الصين في 8 أبريل 2024.
صورة جوية تظهر أشخاصًا يلتقطون صورًا تحت أزهار التفاح البري في هاندان، في مقاطعة خبي شمالي الصين في 8 أبريل 2024.
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المتضررة في خان يونس في 8 أبريل 2024 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها البرية من جنوب قطاع غزة، بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة التي أشعلتها هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
فلسطينيون يسيرون أمام المباني المتضررة في خان يونس في 8 أبريل 2024 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها البرية من جنوب قطاع غزة، بعد ستة أشهر من الحرب المدمرة التي أشعلتها هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
طفل واقف وينظر بينما يقوم مسلمون من رومانيا بالسجود أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، في 10 أبريل 2024. شارك نحو 2000 شخص.
طفل واقف وينظر بينما يقوم مسلمون من رومانيا بالسجود أثناء أدائهم صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك في ملعب دينامو في بوخارست، رومانيا، في 10 أبريل 2024. شارك نحو 2000 شخص.
يستخدم أفراد الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال احتجاج نظمه حزب راستريا براجاتانترا (RPP) للمطالبة باستعادة الملكية ووضع الدولة الهندوسية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول أحد شوارع كاتماندو في 9 أبريل 2024.
يستخدم أفراد الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال احتجاج نظمه حزب راستريا براجاتانترا (RPP) للمطالبة باستعادة الملكية ووضع الدولة الهندوسية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، على طول أحد شوارع كاتماندو في 9 أبريل 2024.
موظف في محمية متحف تسارسكوي سيلو الحكومية يزيل قطعة قماش واقية عن تمثال في كاثرين بارك قبل بداية موسم الصيف.
موظف في محمية متحف تسارسكوي سيلو الحكومية يزيل قطعة قماش واقية عن تمثال في كاثرين بارك قبل بداية موسم الصيف.
أحد المشاركين يتسابق بعربته التي يجرها ثور في مقاطعة كامبونج سبيو في 7 أبريل 2024، كجزء من الاحتفالات برأس السنة الخميرية الجديدة لهذا العام والتي تصادف في الفترة من 13 إلى 16 أبريل.
أحد المشاركين يتسابق بعربته التي يجرها ثور في مقاطعة كامبونج سبيو في 7 أبريل 2024، كجزء من الاحتفالات برأس السنة الخميرية الجديدة لهذا العام والتي تصادف في الفترة من 13 إلى 16 أبريل.
أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
المتظاهرون الذين يحملون العلم الفلسطيني يسكبون ما يبدو أنه دماء مزيفة أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريق عودته من قداس يوم السبت في القديس يوسف في كنيسة برانديواين الكاثوليكية، 6 أبريل 2024.
المتظاهرون الذين يحملون العلم الفلسطيني يسكبون ما يبدو أنه دماء مزيفة أثناء مرور الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريق عودته من قداس يوم السبت في القديس يوسف في كنيسة برانديواين الكاثوليكية، 6 أبريل 2024.
يؤدي الناس رقصة الشوارع المعروفة باسم باسينيو، المعترف بها كتراث ثقافي، في مجتمع روسينها في ريو دي جانيرو، البرازيل، الخميس 11 أبريل 2024.
يؤدي الناس رقصة الشوارع المعروفة باسم باسينيو، المعترف بها كتراث ثقافي، في مجتمع روسينها في ريو دي جانيرو، البرازيل، الخميس 11 أبريل 2024.
رجل عراقي يبيع السمك المجفف قبل عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، في البصرة في 8 أبريل 2024.
رجل عراقي يبيع السمك المجفف قبل عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، في البصرة في 8 أبريل 2024.
امرأة مسلمة توضح لابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورهم الصلاة في المسجد الوطني لعيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك في كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 10 أبريل، 2024.
امرأة مسلمة توضح لابنتها كيفية الصلاة أثناء حضورهم الصلاة في المسجد الوطني لعيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك في كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 10 أبريل، 2024.
أحد جامعي النفايات يسير بجوار سحب الدخان الناتجة عن حريق في مكب للقمامة في فيلا نويفا، غواتيمالا، الثلاثاء 9 أبريل 2024.
أحد جامعي النفايات يسير بجوار سحب الدخان الناتجة عن حريق في مكب للقمامة في فيلا نويفا، غواتيمالا، الثلاثاء 9 أبريل 2024.