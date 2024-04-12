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https://sputnikarabic.ae/20240412/الكرملين-روسيا-لا-تشعر-الآن-باستعداد-أوكرانيا-للمفاوضات-معها-1087915272.html
الكرملين: روسيا لا تشعر الآن باستعداد أوكرانيا للمفاوضات معها
الكرملين: روسيا لا تشعر الآن باستعداد أوكرانيا للمفاوضات معها
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين لا يشعر الآن بأن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات مع روسيا. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T10:32+0000
2024-04-12T10:32+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يشعر بأن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات: "لا نشعر بذلك".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد استعداده لإجراء حوار بشأن القضية الأوكرانية، وقد تستند المفاوضات من بين أمور أخرى، إلى مسودة "اتفاق إسطنبول"، على الرغم من أن الحقائق قد تغيرت منذ ذلك الحين.وتابع: "قيل أنه يمكننا أيضًا الاعتماد على تلك الوثيقة (مسودة اتفاق اسطنبول)، ولكن بطبيعة الحال ومنذ ذلك الحين وفي غضون عامين، حدثت العديد من التغييرات. ببساطة لدينا مواضيع جديدة مكتوبة في دستورنا، ولم يكن الحال كما كان عليه قبل عامين، ولذلك، هناك بالفعل عدد من الحقائق الجديدة التي لا يمكن التجرد منها. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يكون هذا نوعًا من الأساس لبدء المفاوضات".وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين، وألكسندر لوكاشينكو، قد تعني أن مينسك ستصبح منصة للمفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.ويوم أمس الخميس، وخلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال الرئيس بوتين، إن "موسكو تؤيد المفاوضات حول تسوية سلمية، ولكن ليس في شكل فرض أي مخططات علينا لا علاقة لها بالواقع".
https://sputnikarabic.ae/20240403/الكرملين-أنشطة-نظام-كييف-تتطلب-من-جميع-الأجهزة-الروسية-أن-تكون-في-حالة-تأهب-قصوى-1087639165.html
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روسيا, العالم

الكرملين: روسيا لا تشعر الآن باستعداد أوكرانيا للمفاوضات معها

10:32 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين لا يشعر الآن بأن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات مع روسيا.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يشعر بأن الجانب الأوكراني مستعد للمفاوضات: "لا نشعر بذلك".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "أنت تريد أن تناقش الآن تفاصيل مثل هذه المفاوضات النظرية تمامًا، كما تعلمون، في حين أن الوضع لم يتغير بأي شكل من الأشكال، في حين أن هناك حظر من قبل الرئيس الأوكراني لإجراء أي مفاوضات مع الجانب الروسي، لذلك فإن أي أسئلة حول التفاصيل المحتملة ليست مناسبة الآن".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد استعداده لإجراء حوار بشأن القضية الأوكرانية، وقد تستند المفاوضات من بين أمور أخرى، إلى مسودة "اتفاق إسطنبول"، على الرغم من أن الحقائق قد تغيرت منذ ذلك الحين.

وأردف، قائلا: "هذا ممكن فقط في شكل حوار. الاستعداد للحوار والاستعداد للمفاوضات أكده الرئيس بوتين، أمس".

وتابع: "قيل أنه يمكننا أيضًا الاعتماد على تلك الوثيقة (مسودة اتفاق اسطنبول)، ولكن بطبيعة الحال ومنذ ذلك الحين وفي غضون عامين، حدثت العديد من التغييرات. ببساطة لدينا مواضيع جديدة مكتوبة في دستورنا، ولم يكن الحال كما كان عليه قبل عامين، ولذلك، هناك بالفعل عدد من الحقائق الجديدة التي لا يمكن التجرد منها. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يكون هذا نوعًا من الأساس لبدء المفاوضات".
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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وسأل الصحفيون بيسكوف عما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين، وألكسندر لوكاشينكو، قد تعني أن مينسك ستصبح منصة للمفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

أجاب بيسكوف: "لا، ليس بعد. لا توجد تفاصيل حول هذا الأمر بعد. كل هذا سابق لأوانه".

ويوم أمس الخميس، وخلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال الرئيس بوتين، إن "موسكو تؤيد المفاوضات حول تسوية سلمية، ولكن ليس في شكل فرض أي مخططات علينا لا علاقة لها بالواقع".
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