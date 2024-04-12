https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تخشى-من-تسمية-الطرف-المذنب-في-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-1087913198.html

روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه

روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلن ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تسمي الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T08:47+0000

2024-04-12T08:47+0000

2024-04-12T08:47+0000

روسيا

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وعندما سُئل لماذا لا تسمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رأي الممثل الدائم لروسيا، الطرف المذنب بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أجاب الدبلوماسي أنه لديه شعور بأنها خائفة من ذلك. وأوضح: "الأوكرانيون، إذا جاز التعبير، "لا يمكن إيذاءهم". وليس من المعتاد التحدث بشكل سيء عن الأوكرانيين، لأنهم، كما يقولون، ضحايا. وقد تم خلق جو، في الواقع، يشجع الجانب الأوكراني على اتخاذ إجراءات متهورة، كما حدث مع هذه الهجمات”.وفي وقت سابق، طالبت روسيا بعقد جلسة استثنائية لمجلس إدراة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بالهجمات والاستفزازات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وعقد الاجتماع يوم الخميس في مقر الوكالة في فيينا.وأفادت التقارير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يعتزم أيضًا الإعلان عن خطورة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، الأسبوع المقبل، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240411/غروسي-الهجمات-الأخيرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-زادت--من-خطر-وقوع-حادث-نووي-1087902066.html

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