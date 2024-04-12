روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تخشى-من-تسمية-الطرف-المذنب-في-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-1087913198.html
روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه
روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلن ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تسمي الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T08:47+0000
2024-04-12T08:47+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070508055_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_f11da21ad095c6c583316137fe91f5c0.jpg
وعندما سُئل لماذا لا تسمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رأي الممثل الدائم لروسيا، الطرف المذنب بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أجاب الدبلوماسي أنه لديه شعور بأنها خائفة من ذلك. وأوضح: "الأوكرانيون، إذا جاز التعبير، "لا يمكن إيذاءهم". وليس من المعتاد التحدث بشكل سيء عن الأوكرانيين، لأنهم، كما يقولون، ضحايا. وقد تم خلق جو، في الواقع، يشجع الجانب الأوكراني على اتخاذ إجراءات متهورة، كما حدث مع هذه الهجمات”.وفي وقت سابق، طالبت روسيا بعقد جلسة استثنائية لمجلس إدراة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بالهجمات والاستفزازات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وعقد الاجتماع يوم الخميس في مقر الوكالة في فيينا.وأفادت التقارير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يعتزم أيضًا الإعلان عن خطورة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، الأسبوع المقبل، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240411/غروسي-الهجمات-الأخيرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-زادت--من-خطر-وقوع-حادث-نووي-1087902066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070508055_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_0d30dc8a091bb9589ece6f5bba388243.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخشى من تسمية الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه

08:47 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تسمي الطرف المذنب في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لأنه ليس من المعتاد التحدث بشكل سيء عن الأوكرانيين، وهذا يشجع كييف على اتخاذ إجراءات متهورة.
وعندما سُئل لماذا لا تسمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رأي الممثل الدائم لروسيا، الطرف المذنب بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أجاب الدبلوماسي أنه لديه شعور بأنها خائفة من ذلك.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نووي
أمس, 17:06 GMT
وأوضح: "الأوكرانيون، إذا جاز التعبير، "لا يمكن إيذاءهم". وليس من المعتاد التحدث بشكل سيء عن الأوكرانيين، لأنهم، كما يقولون، ضحايا. وقد تم خلق جو، في الواقع، يشجع الجانب الأوكراني على اتخاذ إجراءات متهورة، كما حدث مع هذه الهجمات”.
وفي وقت سابق، طالبت روسيا بعقد جلسة استثنائية لمجلس إدراة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بالهجمات والاستفزازات التي قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وعقد الاجتماع يوم الخميس في مقر الوكالة في فيينا.
وأفادت التقارير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يعتزم أيضًا الإعلان عن خطورة الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، الأسبوع المقبل، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала