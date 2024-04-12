https://sputnikarabic.ae/20240412/صمود-المزارعين-في-جنوب-لبنان-زراعة-الشتلة-المرة-وسط-التحديات-1087936185.html

صمود المزارعين في جنوب لبنان.. زراعة "الشتلة المرة" وسط التحديات

صمود المزارعين في جنوب لبنان.. زراعة "الشتلة المرة" وسط التحديات

سبوتنيك عربي

في قلب المناطق الزراعية بجنوب لبنان، يتجلى صمود المزارعين وتفانيهم في وجه التحديات الجسيمة التي تعصف بهم، حيث تشكل المواجهات الدائرة في المنطقة، وخاصة القصف... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T16:55+0000

2024-04-12T16:55+0000

2024-04-12T18:10+0000

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لبنان

تقارير سبوتنيك

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وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يبقى المزارعون متمسكين بأرضهم ومصممين على مواصلة العمل بكل إصرار، وزراعة "الشتلة المرّة" أي التبغ التي تعكس تراثهم وصمودهم، في كل قطعة أرض يروونها بعرقهم وعناية فائقة.في بلدة دير سريان الجنوبية يجتمع عدد من أهالي البلدة في عمل تعاوني لزراعة أراضيهم على الرغم من المسيرات الإسرائيلية التي تكاد لا تفارق سماء البلدة، ويعوّل الجميع على حصاد الموسم الذي يبدأ في تموز/يوليو.تتمنى المزارعة مريم إبراهيم أن "تقدّر الدولة اللبنانية العمل والكفاح الذي نقوم به، لأننا نعمل تحت القصف ونتحمل العواصف وغيرها من العوامل، هذه الشتلة رمز الصمود لأهل الجنوب، هذه الشتلة مرّة ولكننا نعمل بها من أجل العيش".إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" وهي مرفقا عاما، تتولى إدارة وزراعة التبغ والتنباك وتصنيعهما وتجارتهما في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والبقاع وهي الجهة التي تشتري حصاد التبغ من المزارعين، عملت منذ يناير/ كانون الثاني على زراعة شتول تبغ في أراض آمنة تابعة لها، وعملت على توزيعها على المزارعين الذين لم يتمكنوا من تشتيل أراضيهم بسبب الوضع الأمني، في مبادرة إنقاذيه.استطاع مختار البلدة علي ابراهيم أن يزرع شتول التبغ تحضيرا للموسم إلا أن الموسم لا يزال يواجه تحديات، وقارن علي بين موسم السنة الماضية والحالي وقال: وطالب علي "الريجي" أن "تنظر إلى المزارعين وتضحياتهم وإيفائهم حقهم وتعبهم خاصة في ظل هذه الظروف، وإعطائهم ما بين ثمانية وتسع دولارات مقابل كيلو التبغ، لكي يبقى المزارع ثابتا في أرضه يقدم التضحيات ويغامر بنفسه لزراعة شتلة الدخان وتأمين عيش كريمة، ولتشجيعه على البقاء في أرضه وزراعتها والتشبث بها، ولكي تبقى شتلة الصمود اسم على مسمى".ويتعرض المزارعون في جنوب لبنان لعمليات ترهيب من قبل الجيش الإسرائيلي، وتكررت تلك الحوادث مرارا في سهل الماري والمجيدية وحلتا وراشيا الفخار ومرجعيون والخيام والوزاني وسردة وغيرها من السهول والبلدات.

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