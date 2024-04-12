صور للتاريخ وثقتها العدسات لرواد الفضاء

أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين بعد هبوطه بوحدة الهبوط للمركبة الفضائية "فوستوك-1". يحيط بيوري غاغارين فريق بحث بقيادة قائد فرقة الصواريخ الرائد أ. جاسيف وسكان محليون.
أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين بعد هبوطه بوحدة الهبوط للمركبة الفضائية "فوستوك-1". يحيط بيوري غاغارين فريق بحث بقيادة قائد فرقة الصواريخ الرائد أ. جاسيف وسكان محليون.
هبطت وحدة الهبوط لمركبة "فوستوك" الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في الساعة 10:55 صباحًا بالقرب من قرية سميلوفكا بمقاطعة ساراتوف.
هبطت وحدة الهبوط لمركبة "فوستوك" الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في الساعة 10:55 صباحًا بالقرب من قرية سميلوفكا بمقاطعة ساراتوف.
تُظهر هذه الصورة الأرشيفية التي نشرتها وكالة "ناسا" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو 12 الفضائية على القمر ومعه كاميرا. ينعكس رائد فضاء آخر في خوذته.
تُظهر هذه الصورة الأرشيفية التي نشرتها وكالة "ناسا" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو 12 الفضائية على القمر ومعه كاميرا. ينعكس رائد فضاء آخر في خوذته.
ينطلق صاروخ المركبة الفضائية "شنتشو 9" من منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جيوتشيوان، الصين، السبت 16 يونيو 2012.
ينطلق صاروخ المركبة الفضائية "شنتشو 9" من منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جيوتشيوان، الصين، السبت 16 يونيو 2012.
يقوم المدربان إغنات إيغناتوف ومكسيم زايتسيف بإجراء تدريب توضيحي لرواد الفضاء في محاكاة انعدام الوزن في المختبر المائي التابع لمركز يو إيه غاغارين.
يقوم المدربان إغنات إيغناتوف ومكسيم زايتسيف بإجراء تدريب توضيحي لرواد الفضاء في محاكاة انعدام الوزن في المختبر المائي التابع لمركز يو إيه غاغارين.
وحدة نزول مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-18" أثناء هبوطها في السهوب جنوب شرق مدينة جيزكازجان.
وحدة نزول مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-18" أثناء هبوطها في السهوب جنوب شرق مدينة جيزكازجان.
يصور الصحفيون مركبة الإطلاق "سويوز-في غي" مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز تي إم أ-18إم أ" أثناء نقلها إلى منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.
يصور الصحفيون مركبة الإطلاق "سويوز-في غي" مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز تي إم أ-18إم أ" أثناء نقلها إلى منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.
تظهر صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية أمام الشمس خلال كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين 21 أغسطس/أب 2017.
تظهر صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية أمام الشمس خلال كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين 21 أغسطس/أب 2017.
قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي فولكوف ويوري مالينشينكو بالسير في الفضاء في 3 فبراير/شباط 2016.
قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي فولكوف ويوري مالينشينكو بالسير في الفضاء في 3 فبراير/شباط 2016.
تظهر هذه الصورة التي قدمتها رائدة الفضاء في "ناسا"، كريستينا كوتش إطلاق صاروخ "سويوز" روسي، كما يظهر من محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، 2019.
تظهر هذه الصورة التي قدمتها رائدة الفضاء في "ناسا"، كريستينا كوتش إطلاق صاروخ "سويوز" روسي، كما يظهر من محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، 2019.
إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-05" من قاعدة بايكونور الفضائية.
إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-05" من قاعدة بايكونور الفضائية.