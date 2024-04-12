صور للتاريخ وثقتها العدسات لرواد الفضاء

في 12 أبريل/نيسان، يحتفل العالم كله بيوم الطيران والملاحة الفضائية، وهو تاريخ لا يُنسى لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، إذ يعتبر يوما خاصا - يوم انتصارٍ للعلم ولجميع العاملين في صناعة الفضاء اليوم.