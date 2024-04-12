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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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لقاء سبوتنيك
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
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من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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https://sputnikarabic.ae/20240412/صور-للتاريخ-وثقتها-العدسات-لرواد-الفضاء-1087919728.html
صور للتاريخ وثقتها العدسات لرواد الفضاء
صور للتاريخ وثقتها العدسات لرواد الفضاء
سبوتنيك عربي
في 12 أبريل/نيسان، يحتفل العالم كله بيوم الطيران والملاحة الفضائية، وهو تاريخ لا يُنسى لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، إذ يعتبر يوما خاصا - يوم انتصارٍ للعلم... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور للتاريخ وثقتها العدسات لرواد الفضاء

13:35 GMT 12.04.2024
تابعنا عبر
في 12 أبريل/نيسان، يحتفل العالم كله بيوم الطيران والملاحة الفضائية، وهو تاريخ لا يُنسى لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، إذ يعتبر يوما خاصا - يوم انتصارٍ للعلم ولجميع العاملين في صناعة الفضاء اليوم.
© Sputnik . Aleksandr Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور

أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين بعد هبوطه بوحدة الهبوط للمركبة الفضائية "فوستوك-1". يحيط بيوري غاغارين فريق بحث بقيادة قائد فرقة الصواريخ الرائد أ. جاسيف وسكان محليون.

أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين بعد هبوطه بوحدة الهبوط للمركبة الفضائية &quot;فوستوك-1&quot;. يحيط بيوري غاغارين فريق بحث بقيادة قائد فرقة الصواريخ الرائد أ. جاسيف وسكان محليون. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksandr Sergeev
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أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين بعد هبوطه بوحدة الهبوط للمركبة الفضائية "فوستوك-1". يحيط بيوري غاغارين فريق بحث بقيادة قائد فرقة الصواريخ الرائد أ. جاسيف وسكان محليون.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

هبطت وحدة الهبوط لمركبة "فوستوك" الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في الساعة 10:55 صباحًا بالقرب من قرية سميلوفكا بمقاطعة ساراتوف.

هبطت وحدة الهبوط لمركبة &quot;فوستوك&quot; الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في الساعة 10:55 صباحًا بالقرب من قرية سميلوفكا بمقاطعة ساراتوف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
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هبطت وحدة الهبوط لمركبة "فوستوك" الفضائية وعلى متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في الساعة 10:55 صباحًا بالقرب من قرية سميلوفكا بمقاطعة ساراتوف.

© AFP 2023 / NASA

تُظهر هذه الصورة الأرشيفية التي نشرتها وكالة "ناسا" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو 12 الفضائية على القمر ومعه كاميرا. ينعكس رائد فضاء آخر في خوذته.

تُظهر هذه الصورة الأرشيفية التي نشرتها وكالة &quot;ناسا&quot; في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو 12 الفضائية على القمر ومعه كاميرا. ينعكس رائد فضاء آخر في خوذته. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / NASA

تُظهر هذه الصورة الأرشيفية التي نشرتها وكالة "ناسا" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو 12 الفضائية على القمر ومعه كاميرا. ينعكس رائد فضاء آخر في خوذته.

© AP Photo / Ng Han Guan

ينطلق صاروخ المركبة الفضائية "شنتشو 9" من منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جيوتشيوان، الصين، السبت 16 يونيو 2012.

ينطلق صاروخ المركبة الفضائية &quot;شنتشو 9&quot; من منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جيوتشيوان، الصين، السبت 16 يونيو 2012. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

ينطلق صاروخ المركبة الفضائية "شنتشو 9" من منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في جيوتشيوان، الصين، السبت 16 يونيو 2012.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم المدربان إغنات إيغناتوف ومكسيم زايتسيف بإجراء تدريب توضيحي لرواد الفضاء في محاكاة انعدام الوزن في المختبر المائي التابع لمركز يو إيه غاغارين.

يقوم المدربان إغنات إيغناتوف ومكسيم زايتسيف بإجراء تدريب توضيحي لرواد الفضاء في محاكاة انعدام الوزن في المختبر المائي التابع لمركز يو إيه غاغارين. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Stenin
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يقوم المدربان إغنات إيغناتوف ومكسيم زايتسيف بإجراء تدريب توضيحي لرواد الفضاء في محاكاة انعدام الوزن في المختبر المائي التابع لمركز يو إيه غاغارين.

© Sputnik . POOL/Sergey Savostyanov / الانتقال إلى بنك الصور

وحدة نزول مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-18" أثناء هبوطها في السهوب جنوب شرق مدينة جيزكازجان.

وحدة نزول مركبة النقل الفضائية المأهولة &quot;سويوز إم إس-18&quot; أثناء هبوطها في السهوب جنوب شرق مدينة جيزكازجان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . POOL/Sergey Savostyanov
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وحدة نزول مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-18" أثناء هبوطها في السهوب جنوب شرق مدينة جيزكازجان.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

يصور الصحفيون مركبة الإطلاق "سويوز-في غي" مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز تي إم أ-18إم أ" أثناء نقلها إلى منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.

يصور الصحفيون مركبة الإطلاق &quot;سويوز-في غي&quot; مع مركبة النقل الفضائية المأهولة &quot;سويوز تي إم أ-18إم أ&quot; أثناء نقلها إلى منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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يصور الصحفيون مركبة الإطلاق "سويوز-في غي" مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز تي إم أ-18إم أ" أثناء نقلها إلى منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

تظهر صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية أمام الشمس خلال كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين 21 أغسطس/أب 2017.

تظهر صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية أمام الشمس خلال كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين 21 أغسطس/أب 2017. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

تظهر صورة ظلية لمحطة الفضاء الدولية أمام الشمس خلال كسوف جزئي للشمس يوم الاثنين 21 أغسطس/أب 2017.

© Sputnik . Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصور

قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي فولكوف ويوري مالينشينكو بالسير في الفضاء في 3 فبراير/شباط 2016.

قام رائدا الفضاء من &quot;روسكوسموس&quot; سيرغي فولكوف ويوري مالينشينكو بالسير في الفضاء في 3 فبراير/شباط 2016. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Roscosmos
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قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس" سيرغي فولكوف ويوري مالينشينكو بالسير في الفضاء في 3 فبراير/شباط 2016.

© AP Photo / Christina Koch/NASA

تظهر هذه الصورة التي قدمتها رائدة الفضاء في "ناسا"، كريستينا كوتش إطلاق صاروخ "سويوز" روسي، كما يظهر من محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، 2019.

تظهر هذه الصورة التي قدمتها رائدة الفضاء في &quot;ناسا&quot;، كريستينا كوتش إطلاق صاروخ &quot;سويوز&quot; روسي، كما يظهر من محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، 2019. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Christina Koch/NASA

تظهر هذه الصورة التي قدمتها رائدة الفضاء في "ناسا"، كريستينا كوتش إطلاق صاروخ "سويوز" روسي، كما يظهر من محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، 2019.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-05" من قاعدة بايكونور الفضائية.

إطلاق المركبة الفضائية المأهولة &quot;سويوز إم إس-05&quot; من قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-05" من قاعدة بايكونور الفضائية.

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