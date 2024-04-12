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https://sputnikarabic.ae/20240412/كييف-في-خطر-تحذير-زيلينسكي-من-كارثة-وشيكة-1087915836.html
"كييف في خطر"... تحذير زيلينسكي من "كارثة وشيكة"
"كييف في خطر"... تحذير زيلينسكي من "كارثة وشيكة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أن أوكرانيا الآن في الوضع الأكثر كارثية منذ بدء العملية الخاصة. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T11:02+0000
2024-04-12T11:02+0000
العالم
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وكتبت مجلة "ريسبونسيبل ستيت كرافت" : "هذا يترك أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع، ومن دون حزمة مساعدات جديدة، تخاطر كييف بالخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، في حين تتمتع موسكو بميزة من جميع الجوانب".وشددت المجلة أيضًا على أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على إعادة الأراضي المفقودة، وأضافت أنه حتى بعض السياسيين الأمريكيين المؤثرين بدأوا في فهم ذلك.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.وذكر شويغو أنه بعد فشل "الهجوم المضاد" الصيفي، كان العدو يحاول، دون جدوى، الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة. ويواصل الجيش الروسي دفع القوات المسلحة الأوكرانية غربًا، وفي شهر مارس/ آذار الماضي وحده، تم تحرير نيفيلسكوي وأورلوفكا وتونينكو وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يعترف-بخسارة-أوكرانيا-الأرض-والجنود-1087903451.html
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"كييف في خطر"... تحذير زيلينسكي من "كارثة وشيكة"

11:02 GMT 12.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أن أوكرانيا الآن في الوضع الأكثر كارثية منذ بدء العملية الخاصة.
وكتبت مجلة "ريسبونسيبل ستيت كرافت" : "هذا يترك أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع، ومن دون حزمة مساعدات جديدة، تخاطر كييف بالخسارة في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات، في حين تتمتع موسكو بميزة من جميع الجوانب".
وشددت المجلة أيضًا على أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على إعادة الأراضي المفقودة، وأضافت أنه حتى بعض السياسيين الأمريكيين المؤثرين بدأوا في فهم ذلك.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
زيلينسكي يعترف بخسارة أوكرانيا الأرض والجنود
أمس, 18:29 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.
وذكر شويغو أنه بعد فشل "الهجوم المضاد" الصيفي، كان العدو يحاول، دون جدوى، الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة. ويواصل الجيش الروسي دفع القوات المسلحة الأوكرانية غربًا، وفي شهر مارس/ آذار الماضي وحده، تم تحرير نيفيلسكوي وأورلوفكا وتونينكو وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
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