https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يعترف-بخسارة-أوكرانيا-الأرض-والجنود-1087903451.html

زيلينسكي يعترف بخسارة أوكرانيا الأرض والجنود

زيلينسكي يعترف بخسارة أوكرانيا الأرض والجنود

سبوتنيك عربي

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس بأن أوكرانيا ستستمر في خسارة الأشخاص والأراضي إذا لم يقدم شركاؤها المساعدة لكييف. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T18:29+0000

2024-04-11T18:29+0000

2024-04-11T18:29+0000

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وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا، وغيتاناس نوسيدا، في فيلنيوس، إنه سيتم وضع خريطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي.وأضاف زيلينسكي: "سيتم تحديد كيفية إجبار روسيا على اتخاذ هذه الخطوات من أجل السلام العادل، ونحن نرى هذا الشكل اليوم، ولكن إذا لم تكن هناك مساعدة، فسيكون الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا، سنفقد شعبنا، وسنفقد جنودنا، والسؤال لا يتعلق بالأراضي فقط، بل يتعلق بالناس".وتابع زيلينسكي أنه إذا لم تتم استعادة السلامة الإقليمية، فسيتم فقدان احترام السيادة، وهو ما سيؤدي في رأيه إلى صراع متجمد، وهو ما عارضه أمس في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية.وأوضح زيلينسكي أن "الحقيقة يجب أن تطابق الكلمات"، ملمحا إلى غياب الإرادة السياسية لدى حلفاء كييف والتأخر في تقديم المساعدة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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