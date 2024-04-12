https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤولون-أمريكيون-يكشفون-عن-موعد-الهجوم-الإيراني-المحتمل-على-إسرائيل-1087917711.html
مسؤولون أمريكيون "يكشفون" عن موعد الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل
مسؤولون أمريكيون "يكشفون" عن موعد الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل
سبوتنيك عربي
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل، اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان الجاري، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T12:24+0000
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العالم
رصد عسكري
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ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم: "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، في يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، لاستهداف أهداف عسكرية داخل البلاد". وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية. ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.
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العالم, رصد عسكري
مسؤولون أمريكيون "يكشفون" عن موعد الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل
12:24 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 12.04.2024)
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل، اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان الجاري، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم: "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، في يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، لاستهداف أهداف عسكرية داخل البلاد".
وقالت المصادر للقناة إنه "سيكون من الصعب على إسرائيل الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم".
وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.
ويضم مبنى القنصلية الإيرانية أيضًا مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولم يصب الأخير خلال الهجوم، وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي.
ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.