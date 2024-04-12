https://sputnikarabic.ae/20240412/أمريكا-ترسل-سفينة-دفاعية-إلى-القرب-من-الشواطئ-الإسرائيلية-1087916178.html

أمريكا ترسل سفينة دفاعية إلى القرب من الشواطئ الإسرائيلية

أمريكا ترسل سفينة دفاعية إلى القرب من الشواطئ الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت سفينة صواريخ بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية، تتمتع بقدرات دفاعية متقدمة، قد تساعد في... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت قناة الـ14 الإسرائيلية: "الولايات المتحدة قامت بوضع سفينة صواريخ بالقرب من سواحل إسرائيل".إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانيةوتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".إعلام: إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال أيام بطريقة لا تجر أمريكا للحربويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20240411/عبد-اللهيان-يؤكد-لكاميرون-أن-تقاعس-الغرب-في-إدانة-إسرائيل-يشجع-نتنياهو-على-توسيع-الحرب-1087907284.html

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