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https://sputnikarabic.ae/20240413/إصابة-عدة-أشخاص-في-حادث-طعن-بمركز-تجاري-في-أستراليا-فيديو-1087943165.html
إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا... فيديو
إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، تعرض عدة أشخاص للطعن داخل مركز تجاري في مدينة سيدني. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T07:44+0000
2024-04-13T08:01+0000
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وحسب هيئة البث الأسترالية، قالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المركز التجاري، اليوم السبت، بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن وربما وقوع عدد من الضحايا.وأضافت: "بدأ حادث خطير بعد إطلاق نار على رجل في مركز تجاري بسيدني".وأوضحت الهيئة أن قوات الشرطة تقوم بإجلاء المتسوقين.فيما أفاد أحد أفراد الإسعاف بأن شخصين نفذا العملية، لافتا إلى أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنهم يطاردون الآخر.وأظهرت منشورات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً تفر من المركز التجاري، وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المركز التجاري.وحسب تقارير محلية، أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وطفل في الحادث.
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أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا... فيديو

07:44 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / Mal Fairclough الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / Mal Fairclough
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، تعرض عدة أشخاص للطعن داخل مركز تجاري في مدينة سيدني.
وحسب هيئة البث الأسترالية، قالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المركز التجاري، اليوم السبت، بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن وربما وقوع عدد من الضحايا.
وأضافت: "بدأ حادث خطير بعد إطلاق نار على رجل في مركز تجاري بسيدني".
وأوضحت الهيئة أن قوات الشرطة تقوم بإجلاء المتسوقين.
فيما أفاد أحد أفراد الإسعاف بأن شخصين نفذا العملية، لافتا إلى أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنهم يطاردون الآخر.
وأظهرت منشورات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً تفر من المركز التجاري، وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المركز التجاري.
وحسب تقارير محلية، أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وطفل في الحادث.
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