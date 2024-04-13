إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا... فيديو
07:44 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / Mal Fairclough الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
© AFP 2023 / Mal Fairclough
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أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، تعرض عدة أشخاص للطعن داخل مركز تجاري في مدينة سيدني.
وحسب هيئة البث الأسترالية، قالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المركز التجاري، اليوم السبت، بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن وربما وقوع عدد من الضحايا.
وأضافت: "بدأ حادث خطير بعد إطلاق نار على رجل في مركز تجاري بسيدني".
#BREAKING: A major incident has been declared following reports of multiple people killed at Westfield Bondi Junction Shopping Centre this afternoon.— 9News Sydney (@9NewsSyd) April 13, 2024
Dozens of emergency service crews are currently on the scene.
More to come. #9News
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وأوضحت الهيئة أن قوات الشرطة تقوم بإجلاء المتسوقين.
فيما أفاد أحد أفراد الإسعاف بأن شخصين نفذا العملية، لافتا إلى أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنهم يطاردون الآخر.
New Update with Video-🚨— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 13, 2024
Four people have reportedly been stabbed, one fatally, and a man has been shot dead by police at the major Sydney shopping centre Bondi Junction shopping centre. #bondijunction #Sydney #Westfield #Shooping #Breaking #stabbing #bondiattack #Westfield pic.twitter.com/DxraSQPraj
وأظهرت منشورات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حشوداً تفر من المركز التجاري، وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المركز التجاري.
وحسب تقارير محلية، أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وطفل في الحادث.