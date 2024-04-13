https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-القوات-الروسية-وصلت-إلى-لحظة-حاسمة-في-الصراع-الأوكراني-1087947509.html
إعلام: القوات الروسية وصلت إلى "لحظة حاسمة" في الصراع الأوكراني
إعلام: القوات الروسية وصلت إلى "لحظة حاسمة" في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن "القوات الروسية تقوم باستنزاف القوات المسلحة الأوكرانية، ما يعيق من قدرتها على شن هجوم جديد، قبل عام 2025". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T12:56+0000
2024-04-13T12:56+0000
2024-04-13T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر موقع "Business Insider"، نقلاً عن الخبير العسكري جورج باروس، أن "القيادة العسكرية الروسية تتصرف بذكاء كبير بشأن كيفية ممارسة الضغط على الأوكرانيين، في عام 2024".وأضاف الخبير العسكري أن "القوات الروسية تقوم بتقليص قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، بحيث لا يمكنهم نظريًا استجماع قواهم بحلول عام 2025".وتابع الخبير باروس، بالقول إن "الهجوم المضاد الكبير الجديد ممكن ولا يزال بإمكان كييف القيام بذلك، لكن مع الاستنزاف ربما لن تكون هناك موارد كافية لهذه الجهود".وخلص باروس، بالقول إن "روسيا أخذت زمام المبادرة مع اقتراب القتال من لحظة حاسمة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240413/القوات-الروسية-تحيد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1087945750.html
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روسيا
إعلام: القوات الروسية وصلت إلى "لحظة حاسمة" في الصراع الأوكراني
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن "القوات الروسية تقوم باستنزاف القوات المسلحة الأوكرانية، ما يعيق من قدرتها على شن هجوم جديد، قبل عام 2025".
وذكر موقع "Business Insider"، نقلاً عن الخبير العسكري جورج باروس، أن "القيادة العسكرية الروسية تتصرف بذكاء كبير بشأن كيفية ممارسة الضغط على الأوكرانيين، في عام 2024".
وأضاف الخبير العسكري أن "القوات الروسية تقوم بتقليص قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، بحيث لا يمكنهم نظريًا استجماع قواهم بحلول عام 2025".
وتابع الخبير باروس، بالقول إن "الهجوم المضاد الكبير الجديد ممكن ولا يزال بإمكان كييف القيام بذلك، لكن مع الاستنزاف ربما لن تكون هناك موارد كافية لهذه الجهود".
وخلص باروس، بالقول إن "روسيا أخذت زمام المبادرة مع اقتراب القتال من لحظة حاسمة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.