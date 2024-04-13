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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
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مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري بعشرات صواريخ الكاتيوشا. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T22:42+0000
2024-04-13T22:46+0000
أخبار حزب الله
إيران
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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني، في بيان، اليوم إنه "تم استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشايأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إيران بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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أخبار حزب الله, إيران
أخبار حزب الله, إيران

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان

22:42 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 22:46 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني، في بيان، اليوم إنه "تم استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
تغطية مباشرة .... التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل
20:46 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إيران بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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