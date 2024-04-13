https://sputnikarabic.ae/20240413/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-مقر-الدفاع-الجوي-والصاروخي-الإسرائيلي-بالجولان-1087955931.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري بعشرات صواريخ الكاتيوشا. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T22:42+0000
2024-04-13T22:42+0000
2024-04-13T22:46+0000
أخبار حزب الله
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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني، في بيان، اليوم إنه "تم استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشايأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إيران بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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أخبار حزب الله, إيران
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي بالجولان
22:42 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 22:46 GMT 13.04.2024)
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله اللبناني، في بيان، اليوم إنه "تم استهداف مقر الدفاع الجوي
والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إيران بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.