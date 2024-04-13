https://sputnikarabic.ae/20240413/حماس-تعلن-تسليم-الوسطاء-في-مصر-وقطر-ردها-على-مقترح-تبادل-الأسرى-1087951583.html

"حماس" تعلن تسليم الوسطاء في مصر وقطر ردها على مقترح تبادل الأسرى

"حماس" تعلن تسليم الوسطاء في مصر وقطر ردها على مقترح تبادل الأسرى

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس"، اليوم السبت، تسليم الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح بشأن اتفاق تبادل الأسرى الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T18:05+0000

2024-04-13T18:05+0000

2024-04-13T18:05+0000

حركة حماس

العالم العربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وقالت "حماس" في بيان: "سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي"وأضافت: "نؤكّد في حركة حماس مجدداً على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".ولفت البيان إلى أن "الحركة تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، مؤكدًا "حرصها على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي على غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240413/الخارجية-الإسرائيلية-ندعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-إدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-كـمنظمة-إرهابية--1087946895.html

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حركة حماس, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى