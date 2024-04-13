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https://sputnikarabic.ae/20240413/غارات-إسرائيلية-على-بلدة-الريحان-جنوبي-لبنان-1087942338.html
غارات إسرائيلية على بلدة الريحان جنوبي لبنان
غارات إسرائيلية على بلدة الريحان جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات جوية على بلدة الريحان جنوبي لبنان. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T06:36+0000
2024-04-13T06:36+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة السادسة والربع من صباح اليوم (السبت)، غارتين جويتين على منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان".وبحسب الوكالة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية 4 صواريخ "جو - أرض" على المنطقة المستهدفة، حيث أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان، وتعالت سحب الدخان الكثيف في المنطقة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع عسكري لـ"حزب الله" في بلدة الريحان جنوبي لبنان.وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240411/سلسلة-غارات-إسرائيلية-على-عدة-بلدات-في-جنوب-لبنان-1087906948.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

غارات إسرائيلية على بلدة الريحان جنوبي لبنان

06:36 GMT 13.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات جوية على بلدة الريحان جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة السادسة والربع من صباح اليوم (السبت)، غارتين جويتين على منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان".
وبحسب الوكالة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية 4 صواريخ "جو - أرض" على المنطقة المستهدفة، حيث أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان، وتعالت سحب الدخان الكثيف في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع عسكري لـ"حزب الله" في بلدة الريحان جنوبي لبنان.
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان
11 أبريل, 22:20 GMT
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 إصابات في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية شرق رام الله00:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
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