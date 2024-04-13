https://sputnikarabic.ae/20240413/ليبيا-تعلن-خروج-كامل-آبار-المياه-بالحقل-الشرقي-في-النهر-الصناعي-عن-الخدمة-بسبب-انقطاع-الكهرباء-1087947154.html
ليبيا تعلن خروج كامل آبار المياه بالحقل الشرقي في "النهر الصناعي" عن الخدمة
ليبيا تعلن خروج كامل آبار المياه بالحقل الشرقي في "النهر الصناعي" عن الخدمة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، خروج كامل آبار المياه بالحقل الشرقي عن الخدمة بعد انقطاع الكهرباء عنه. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T12:44+0000
2024-04-13T12:44+0000
2024-04-13T12:49+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وذكرت إدارة جهاز منظومة "النهر الصناعي" الليبية، في بيان صحفي، أنه "تم انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة".وأشار البيان إلى أنه "سيترتب على ذلك انخفاض بمعدلات الإنتاج اليومي".وأضاف: "لقد تم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء بهذا الخصوص".وأوضح البيان أن "فرق التشغيل والصيانة باشرت بإعادة شحن المحطات الكهربائية المُغذية للحقل والبدء بتشغيل الآبار والمضخات الرئيسية تدريجيا".وتصل أطوال منظومة "الحساونة الجفارة" للمياه إلى 1676 كلم لنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه العذب يومياً.وتعتبر منظومة "الحساونة سهل الجفارة" للمياه أحد قطاعات وآبار منظومات المياه الكبرى التابعة لمشروع النهر الصناعي، الذي أسسه رئيس البلاد الراحل معمر القذافي، في ثمانينيات القرن الماضي.وهذا النهر الصناعي بمثابة مشروع ضخم لإنشاء شبكة أنابيب لنقل المياه العذبة من الصحراء الكبرى في ليبيا إلى مدن ليبية عدة ويصنف من أكبر مشاريع الري بالعالم.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا تعلن خروج كامل آبار المياه بالحقل الشرقي في "النهر الصناعي" عن الخدمة
12:44 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 13.04.2024)
أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، خروج كامل آبار المياه بالحقل الشرقي عن الخدمة بعد انقطاع الكهرباء عنه.
بنغازي - سبوتنيك. وذكرت إدارة جهاز منظومة "النهر الصناعي
" الليبية، في بيان صحفي، أنه "تم انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة".
وأشار البيان إلى أنه "سيترتب على ذلك انخفاض بمعدلات الإنتاج اليومي".
وأضاف: "لقد تم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء بهذا الخصوص".
وأوضح البيان أن "فرق التشغيل والصيانة باشرت بإعادة شحن المحطات الكهربائية المُغذية للحقل والبدء بتشغيل الآبار والمضخات الرئيسية تدريجيا".
وتصل أطوال منظومة "الحساونة الجفارة" للمياه إلى 1676 كلم لنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه العذب يومياً.
وتعتبر منظومة "الحساونة سهل الجفارة" للمياه أحد قطاعات وآبار منظومات المياه الكبرى التابعة لمشروع النهر الصناعي، الذي أسسه رئيس البلاد الراحل معمر القذافي، في ثمانينيات القرن الماضي.
وهذا النهر الصناعي بمثابة مشروع ضخم لإنشاء شبكة أنابيب لنقل المياه العذبة من الصحراء الكبرى في ليبيا
إلى مدن ليبية عدة ويصنف من أكبر مشاريع الري بالعالم.