https://sputnikarabic.ae/20240413/مالي-تعلن-انطلاق-مشاورات-السلام-والمصالحة-اعتبارا-من-اليوم-1087940670.html

مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم

مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المالية، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى اعتبارًا من اليوم وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات... 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T01:50+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي".وأشارت إلى أن "المشاورات بين الماليين ستجرى في الفترة من 13 أبريل/ نيسان إلى 10 مايو 2024 على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد".ووفق البيان فإن "الوزير ديوب اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إن "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، نصب الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي من أجل المصالحة والسلام.وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين عام 2015 بشكل فوري.

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