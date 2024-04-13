https://sputnikarabic.ae/20240413/مالي-تعلن-انطلاق-مشاورات-السلام-والمصالحة-اعتبارا-من-اليوم-1087940670.html
مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم
مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المالية، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى اعتبارًا من اليوم وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T01:50+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي".وأشارت إلى أن "المشاورات بين الماليين ستجرى في الفترة من 13 أبريل/ نيسان إلى 10 مايو 2024 على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد".ووفق البيان فإن "الوزير ديوب اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إن "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، نصب الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي من أجل المصالحة والسلام.وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين عام 2015 بشكل فوري.
https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-روسيا-ومالي-تبحثان-تعزيز-العلاقات-والوضع-في-النيجر-1081279703.html
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أخبار مالي, العالم
مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم
أعلنت وزارة الخارجية المالية، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى اعتبارًا من اليوم وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات في الدولة.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات
مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي".
وأضافت أن "هذا الحوار، حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة عثمان إيسوفي مايغا، سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية".
وأشارت إلى أن "المشاورات بين الماليين ستجرى في الفترة من 13 أبريل/ نيسان إلى 10 مايو 2024 على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد".
ووفق البيان فإن "الوزير ديوب اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".
كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إن "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".
22 سبتمبر 2023, 04:41 GMT
وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، نصب الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي من أجل المصالحة والسلام.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين عام 2015 بشكل فوري.