https://sputnikarabic.ae/20240413/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق-1087956077.html
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T22:58+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اعتراضية إسرائيلية، حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية في الأجواء الجنوبية لسوريا.
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إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية
22:58 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 23:07 GMT 13.04.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اعتراضية إسرائيلية، حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية في الأجواء الجنوبية لسوريا.