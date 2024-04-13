https://sputnikarabic.ae/20240413/مراسل-سبوتنيك-في-دير-الزور-تحليق-مكثف-لطائرات-التحالف-الدولي-على-الحدود-السورية-العراقية-1087955035.html
مراسل سبوتنيك في دير الزور: تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي على الحدود السورية العراقية
مراسل سبوتنيك في دير الزور: تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي على الحدود السورية العراقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل سبوتنيك في دير الزور، اليوم السبت، بأنه شاهد تحليقا مكثفا لطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي على الحدود السورية العراقية. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T21:19+0000
2024-04-13T21:19+0000
2024-04-13T21:57+0000
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وأشار "سبوتنيك" في دير الزور إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الأمريكي فوق القواعد الأمريكية بحقول النفط والغاز "العمر وكونيكو" بريف ديرالزور بقاعدتي حقل العمر النفطي والكونيكووفي ذات الصدد، ذكر مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا نقلا عن مصدر أمني، أن طائرات إيرانية مسيرة تعبر الحدود السورية الأردنية باتجاه الأراضي المحتلة.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
أخبار سوريا اليوم, أخبار التحالف الدولي
مراسل سبوتنيك في دير الزور: تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي على الحدود السورية العراقية
21:19 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 13.04.2024)
حصري
أفاد مراسل سبوتنيك في دير الزور، اليوم السبت، بأنه شاهد تحليقا مكثفا لطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي على الحدود السورية العراقية.
وأشار "سبوتنيك" في دير الزور إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الأمريكي فوق القواعد الأمريكية بحقول النفط والغاز "العمر وكونيكو" بريف ديرالزور بقاعدتي حقل العمر النفطي والكونيكو
وفي ذات الصدد، ذكر مراسل "سبوتنيك" في جنوب سوريا نقلا عن مصدر أمني، أن طائرات إيرانية مسيرة تعبر الحدود السورية الأردنية
باتجاه الأراضي المحتلة.