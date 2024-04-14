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https://sputnikarabic.ae/20240414/إسرائيل-تكشف-عن-الدول-التي-ساندتها-في-صد-الهجوم-الإيراني--1087962615.html
إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندتها في صد الهجوم الإيراني
إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندتها في صد الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
قال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، اليوم الأحد، إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أمس السبت. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T10:14+0000
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وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري: "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار - وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف هاغاري أنه "ليس لديه تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت الطائرات الفرنسية، أسقطت أيا من الصواريخ التي أطلقتها إيران".وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال مسؤولون إسرائيليون إن أمريكا وبريطانيا، ساعدت أيضا في اعتراض وابل هائل من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس السبت، إن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط "جميع" الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل "تقريبا"، وأعاد تأكيد دعمه "الصارم" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندتها في صد الهجوم الإيراني

10:14 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 14.04.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
علم إسرائيل
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، اليوم الأحد، إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أمس السبت.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري: "تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار - وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف هاغاري أنه "ليس لديه تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت الطائرات الفرنسية، أسقطت أيا من الصواريخ التي أطلقتها إيران".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال مسؤولون إسرائيليون إن أمريكا وبريطانيا، ساعدت أيضا في اعتراض وابل هائل من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس السبت، إن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط "جميع" الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل "تقريبا"، وأعاد تأكيد دعمه "الصارم" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
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09:50 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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