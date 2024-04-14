https://sputnikarabic.ae/20240414/إعلام-إيران-تعلن-عن-ضرب-جميع-الأهداف-الإسرائيلية-المحددة-بنجاح-1087958790.html
إعلام: إيران تعلن عن ضرب جميع الأهداف الإسرائيلية المحددة بنجاح
إعلام: إيران تعلن عن ضرب جميع الأهداف الإسرائيلية المحددة بنجاح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بأن إيران حققت جميع الأهداف المحددة من وراء ضربتها الجوية والصاروخية لإسرئيل. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T05:21+0000
2024-04-14T05:21+0000
2024-04-14T05:21+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "برس تي في" نقلا عن متحدث رسمي أن إيران أصابت جميع الأهداف المطلوبة من خلال الضربات التي قامت بها ضد إسرائيل، مؤكدا على أن جميع الأهداف كانت عسكرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى ان معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/بايدن-الولايات-المتحدة-ساعدت-إسرائيل-في-إسقاط-كل-المسيّرات-الإيرانية-تقريبا-1087958180.html
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العالم, طوفان الأقصى
إعلام: إيران تعلن عن ضرب جميع الأهداف الإسرائيلية المحددة بنجاح
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بأن إيران حققت جميع الأهداف المحددة من وراء ضربتها الجوية والصاروخية لإسرئيل.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "برس تي في" نقلا عن متحدث رسمي أن إيران أصابت جميع الأهداف المطلوبة من خلال الضربات التي قامت بها ضد إسرائيل، مؤكدا على أن جميع الأهداف كانت عسكرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى ان معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.