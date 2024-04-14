https://sputnikarabic.ae/20240414/بايدن-الولايات-المتحدة-ساعدت-إسرائيل-في-إسقاط-كل-المسيّرات-الإيرانية-تقريبا-1087958180.html
بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
سبوتنيك عربي
اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T03:51+0000
2024-04-14T03:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا". مشيرا في السياق إلى أنه بناء على توجيهاته، نشر الجيش الأمريكي قوات إضافية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.وفي ذات الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع طهران".وأضاف، "أدين هجمات إيران ووكلائها على إسرائيل وأحث طهران على عدم شن هجمات مماثلة.. قواتنا اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
03:51 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 03:52 GMT 14.04.2024)
اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا". مشيرا في السياق إلى أنه بناء على توجيهاته، نشر الجيش الأمريكي قوات إضافية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
كما أعلن بايدن في السياق، أنه سيعقد مشاورات مع الحلفاء بمجموعة السبع لتنسيق الرد على الهجوم الإيراني.
وفي ذات الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع طهران".
وأضاف، "أدين هجمات إيران ووكلائها على إسرائيل وأحث طهران على عدم شن هجمات مماثلة.. قواتنا اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الأمريكي، "قواتنا بوضع يسمح لها بحماية القوات الأمريكية وحلفائها بالشرق الأوسط".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.