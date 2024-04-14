بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:18 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
14:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
15:03 GMT
59 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240414/بايدن-الولايات-المتحدة-ساعدت-إسرائيل-في-إسقاط-كل-المسيّرات-الإيرانية-تقريبا-1087958180.html
بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
سبوتنيك عربي
اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T03:51+0000
2024-04-14T03:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087223854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0becd98998de173e76dc8c7016bfe81.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا". مشيرا في السياق إلى أنه بناء على توجيهاته، نشر الجيش الأمريكي قوات إضافية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.وفي ذات الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع طهران".وأضاف، "أدين هجمات إيران ووكلائها على إسرائيل وأحث طهران على عدم شن هجمات مماثلة.. قواتنا اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087223854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cff4ce12648a98c24076ad75dc0ce08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم

بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

03:51 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 03:52 GMT 14.04.2024)
© AP Photo / Lucas Peltierالرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس
الرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Lucas Peltier
تابعنا عبر
اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا". مشيرا في السياق إلى أنه بناء على توجيهاته، نشر الجيش الأمريكي قوات إضافية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

كما أعلن بايدن في السياق، أنه سيعقد مشاورات مع الحلفاء بمجموعة السبع لتنسيق الرد على الهجوم الإيراني.

وفي ذات الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع طهران".
وأضاف، "أدين هجمات إيران ووكلائها على إسرائيل وأحث طهران على عدم شن هجمات مماثلة.. قواتنا اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الأمريكي، "قواتنا بوضع يسمح لها بحماية القوات الأمريكية وحلفائها بالشرق الأوسط".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
تغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعملية
أمس, 20:46 GMT
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعمليةأمس, 20:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مظاهرات في أوروبا تطالب بوقف الحرب على غزةأمس, 15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ12 أبريل, 17:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала