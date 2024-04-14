https://sputnikarabic.ae/20240414/بايدن-الولايات-المتحدة-ساعدت-إسرائيل-في-إسقاط-كل-المسيّرات-الإيرانية-تقريبا-1087958180.html

بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

سبوتنيك عربي

اعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T03:51+0000

2024-04-14T03:51+0000

2024-04-14T03:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087223854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0becd98998de173e76dc8c7016bfe81.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا". مشيرا في السياق إلى أنه بناء على توجيهاته، نشر الجيش الأمريكي قوات إضافية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.وفي ذات الصدد قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع طهران".وأضاف، "أدين هجمات إيران ووكلائها على إسرائيل وأحث طهران على عدم شن هجمات مماثلة.. قواتنا اعترضت عشرات المسيرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم