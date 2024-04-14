https://sputnikarabic.ae/20240414/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-أهداف-عدة-في-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-مسيرات-نحو-كفار-بلوم-وحانيتا-1087958335.html
الجيش الإسرائيلي: استهداف أهداف عدة في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو كفار بلوم وحانيتا
الجيش الإسرائيلي: استهداف أهداف عدة في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو كفار بلوم وحانيتا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش استهدف عدة أهداف في جنوب لبنان، وذلك ردا على عمليات إطلاق مسيرات مفخخة نحو أراضيه. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T04:38+0000
2024-04-14T04:38+0000
2024-04-14T04:38+0000
العالم
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ونشر أدرعي بيانا للجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية على منصة "إكس" قال فيها إن "الجيش الإسرائيلي من خلال غارات جوية استهدف عدة أهداف في جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق طائرات مسيرة نحو بلدات كفار بلوم وحانيتا.وأشار أدرعي في البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار من خلال طائرات حربية ومدفعيّة على أهداف لـ"حزب الله" في منطقة الخربة والوردية وقلعة دوبية، ومن بينها بنى تحتيّة ومواقع عسكريّة".وأضاف البيان أن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية أغارت على معسكر تابع لقوة الرضوان التابع لـ"حزب الله" بالإضافة إلى عدة مباني عسكرية في قرية جباع جنوب لبنان. كما أغارت على بلدة الخيام جنوبي لبنان والقريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية
https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-إستراتيجي-لـ-سبوتنيك-إيران-استخدمت-طائرات-مسيرة-من-طراز-شاهد-وصواريخ-كروز-فرط-صوتية-1087957364.html
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العالم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: استهداف أهداف عدة في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو كفار بلوم وحانيتا
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش استهدف عدة أهداف في جنوب لبنان، وذلك ردا على عمليات إطلاق مسيرات مفخخة نحو أراضيه.
ونشر أدرعي بيانا للجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية على منصة "إكس" قال فيها إن "الجيش الإسرائيلي من خلال غارات جوية استهدف عدة أهداف في جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق طائرات مسيرة نحو بلدات كفار بلوم وحانيتا.
وأشار أدرعي في البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي أغار من خلال طائرات حربية ومدفعيّة على أهداف لـ"حزب الله" في منطقة الخربة والوردية وقلعة دوبية، ومن بينها بنى تحتيّة ومواقع عسكريّة".
وأضاف البيان أن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية أغارت على معسكر تابع لقوة الرضوان التابع لـ"حزب الله" بالإضافة إلى عدة مباني عسكرية في قرية جباع جنوب لبنان. كما أغارت على بلدة الخيام جنوبي لبنان والقريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية