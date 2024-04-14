https://sputnikarabic.ae/20240414/الخارجية-الروسية-عبد-اللهيان-أبلغ-لافروف-بإجراءات-طهران-في-الرد-على-إسرائيل-1087968332.html

الخارجية الروسية: عبد اللهيان أبلغ لافروف بإجراءات طهران في الرد على إسرائيل

الخارجية الروسية: عبد اللهيان أبلغ لافروف بإجراءات طهران في الرد على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T16:00+0000

2024-04-14T16:00+0000

2024-04-14T16:16+0000

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وفي بيان أصدرته الخارجية الروسية عقب محادثة جرت بمبادرة من الوزير الإيراني، جاء فيه: "التركيز كان على الوضع في الشرق الأوسط، وأبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في 1 أبريل على القسم القنصلي الإيراني في دمشق مما أدى إلى مقتل مسؤولين إيرانيين".وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أن "أي تصعيد إضافي للوضع في المنطقة والأعمال الاستفزازية الخطيرة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/البرلمان-العراقي-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-هو-حقها-القانوني-في-الرد--1087967845.html

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