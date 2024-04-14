https://sputnikarabic.ae/20240414/الخارجية-الروسية-عبد-اللهيان-أبلغ-لافروف-بإجراءات-طهران-في-الرد-على-إسرائيل-1087968332.html
الخارجية الروسية: عبد اللهيان أبلغ لافروف بإجراءات طهران في الرد على إسرائيل
الخارجية الروسية: عبد اللهيان أبلغ لافروف بإجراءات طهران في الرد على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T16:00+0000
2024-04-14T16:00+0000
2024-04-14T16:16+0000
روسيا
إيران
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075294778_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_9f9813305c47b3de25c4ee45be49a009.jpg
وفي بيان أصدرته الخارجية الروسية عقب محادثة جرت بمبادرة من الوزير الإيراني، جاء فيه: "التركيز كان على الوضع في الشرق الأوسط، وأبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في 1 أبريل على القسم القنصلي الإيراني في دمشق مما أدى إلى مقتل مسؤولين إيرانيين".وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أن "أي تصعيد إضافي للوضع في المنطقة والأعمال الاستفزازية الخطيرة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/البرلمان-العراقي-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-هو-حقها-القانوني-في-الرد--1087967845.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075294778_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_363a98778062cb3e27e4c21807ff7010.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, إسرائيل
الخارجية الروسية: عبد اللهيان أبلغ لافروف بإجراءات طهران في الرد على إسرائيل
16:00 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 16:16 GMT 14.04.2024)
يتبع
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في الأول من أبريل/ نيسان.
وفي بيان أصدرته الخارجية الروسية عقب محادثة جرت بمبادرة من الوزير الإيراني، جاء فيه: "التركيز كان على الوضع في الشرق الأوسط، وأبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره الروسي بالإجراءات التي اتخذتها طهران ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في 1 أبريل على القسم القنصلي الإيراني في دمشق مما أدى إلى مقتل مسؤولين إيرانيين".
وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أن "أي تصعيد إضافي للوضع في المنطقة والأعمال الاستفزازية الخطيرة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط".
وجاء في البيان أيضا: "إن منع مثل هذه السيناريوهات والقضاء على أسبابها الجذرية يجب أن يكون موضوع اهتمام خاص ذو أولوية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.