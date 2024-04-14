https://sputnikarabic.ae/20240414/البرلمان-العراقي-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-هو-حقها-القانوني-في-الرد--1087967845.html

البرلمان العراقي: الهجوم الإيراني على إسرائيل هو "حقها القانوني" في الرد

البرلمان العراقي: الهجوم الإيراني على إسرائيل هو "حقها القانوني" في الرد

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، محسن المندلاوي، أن الهجوم على إسرائيل من قبل إيران ردا على الهجوم على قنصليتها في دمشق، هو "حق طبيعي ورد يكفله... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T15:41+0000

2024-04-14T15:41+0000

2024-04-14T15:41+0000

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وبحسب تقرير صحفي تلقته وكالة "سبوتنيك" نقلا عن الخدمة الصحفية للبرلمان العراقي، فإن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتداء على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق هو حقها الطبيعي والقانوني الذي يكفله القانون والقوانين الدولية".وأضاف المندلاوي: "لقد تمادى الكيان الصهيوني في انتهاك كافة المواثيق وتجاوز الخطوط الحمراء في انتهاك صارخ لسيادة عدة دول في المنطقة، بل وذهب إلى حد مهاجمة البعثات الدبلوماسية، لذا لا بد من احتوائه من أجل تحقيق ذلك".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/إيران-تعلن-استهداف-قاعدة-نفاطيم-الجوية-الإسرائيلية-المقر-الرئيسي-لطائرات-إف-35-1087967076.html

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