https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-عشرات-الطائرات-المسيرة-والصواريخ-الموجهة-1087963747.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت العشرات من الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T11:53+0000
2024-04-14T11:53+0000
2024-04-14T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية من قبل الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي تحدث عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.وبحسب الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ جوية موجهة من طراز "هامر" وقنبلة من طراز "جدام" وقذيفة من طراز "هيمارس". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/قوات-كييف-تخسر-نحو-1230-عسكريا-بعمليات-للجيش-الروسي-خلال-24-ساعة-1087963358.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت العشرات من الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.
وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية من قبل الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي تحدث عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ جوية موجهة من طراز "هامر" وقنبلة من طراز "جدام" وقذيفة من طراز "هيمارس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.