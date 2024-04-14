https://sputnikarabic.ae/20240414/بايدن-يؤكد-التزام-واشنطن-بأمن-إسرائيل-في-أعقاب-الهجوم-الإيراني-1087957014.html
بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني
بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T00:45+0000
2024-04-14T00:45+0000
2024-04-14T00:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال حساب بايدن الرسمي على موقع "إكس"، اليوم الأحد، "نتلقى تحديثات من فريق الأمن القومي الأمريكي بشأن الهجوم الإيراني. ونلتزم بأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني. مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية.وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترد بحزم على الهجمات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن
بايدن يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال حساب بايدن الرسمي على موقع "إكس"، اليوم الأحد، "نتلقى تحديثات من فريق الأمن القومي الأمريكي بشأن الهجوم الإيراني. ونلتزم بأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني. مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترد بحزم على الهجمات الإيرانية.