https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-لـسبوتنيك-المنطقة-دخلت-مرحلة-جديدة-في-تاريخ-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1087960974.html
خبير لـ"سبوتنيك": المنطقة دخلت مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خبير لـ"سبوتنيك": المنطقة دخلت مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الإيراني، محمد غروي، أن "هذه الليلة ستكون مفصلية في تاريخ النضال وحركات المقاومة في فلسطين"، مشيرا إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة وأن... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T08:11+0000
2024-04-14T08:11+0000
2024-04-14T08:11+0000
العالم
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0e/1087957207_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_4356a56ee76b03b7a57e4743f19f4e64.jpg
وأوضح الباحث غروي، في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، أن "تمادي إسرائيل في المنطقة وضرب القنصلية الإيرانية بدمشق، أديا إلى ذهاب حكومة بنيامين نتنياهو ووزرائها إلى ما لا يحمد عقباه، لا سيما وأن الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إيران ودول محور المقاومة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/قائد-سابق-في-الحرس-الثوري-الإيراني-أي-عمل-غبي-لإسرائيل-سينهي-حياتها-1087960307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0e/1087957207_232:0:1768:1152_1920x0_80_0_0_e3e0724685175526c0ae7740e3876163.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى
خبير لـ"سبوتنيك": المنطقة دخلت مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد الباحث في الشأن الإيراني، محمد غروي، أن "هذه الليلة ستكون مفصلية في تاريخ النضال وحركات المقاومة في فلسطين"، مشيرا إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة وأن الشرق الأوسط يشهد 7 أكتوبر ثان.
وأوضح الباحث غروي، في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، أن "تمادي إسرائيل في المنطقة وضرب القنصلية الإيرانية بدمشق، أديا إلى ذهاب حكومة بنيامين نتنياهو ووزرائها إلى ما لا يحمد عقباه، لا سيما وأن الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إيران ودول محور المقاومة".
وشدد على أنّ "مجلس الحرب الإسرائيلي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الذهاب نحو حرب مفتوحة تنتهي بموت ما يُسمى بإسرائيل، أو امتصاص الضربة الإيرانية والاستسلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمنطقة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.