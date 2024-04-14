https://sputnikarabic.ae/20240414/قائد-سابق-في-الحرس-الثوري-الإيراني-أي-عمل-غبي-لإسرائيل-سينهي-حياتها-1087960307.html
قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني: أي عمل غبي لإسرائيل سينهي حياتها
قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني: أي عمل غبي لإسرائيل سينهي حياتها
سبوتنيك عربي
حذر قائد سابق للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، النظام الإسرائيلي، من أن "أي عمل غبي ضد إيران سينهي الحياة البائسة للنظام الإجرامي". 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T07:42+0000
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2024-04-14T07:42+0000
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وكتب محسن رضائي عبر منصة "إكس": "الليلة هي نهاية عصر بلطجة النظام الصهيوني ضد الأمة الإيرانية"، في إشارة منه إلى عملية "الوعد الصادق"، التي قام بها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل.كما حذر محسن رضائي من أن "أي غباء جديد من قبل النظام المجرم سيؤدي إلى نهاية حياته البائسة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأطلق الحرس الثوري الإيراني عملية انتقامية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد النظام الصهيوني، ليلة أمس السبت، ردا على هجومه على البعثة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-عملية-الوعد-الحقيقي-انتهت-وإيران-لا-تعتزم-مواصلتها-1087959915.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني: أي عمل غبي لإسرائيل سينهي حياتها
حذر قائد سابق للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، النظام الإسرائيلي، من أن "أي عمل غبي ضد إيران سينهي الحياة البائسة للنظام الإجرامي".
وكتب محسن رضائي عبر منصة "إكس": "الليلة هي نهاية عصر بلطجة النظام الصهيوني ضد الأمة الإيرانية"، في إشارة منه إلى عملية "الوعد الصادق"، التي قام بها الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل.
وقال رضائي: "من حيث أطلقت إسرائيل النار تلقوا الصواريخ منا"، ونصح الولايات المتحدة والحكومات الغربية بأن "يعودوا إلى رشدهم ويقيدوا كلب المنطقة المسعور"، بحسب تعبيره.
كما حذر محسن رضائي من أن "أي غباء جديد من قبل النظام المجرم سيؤدي إلى نهاية حياته البائسة"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأطلق الحرس الثوري الإيراني عملية انتقامية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد النظام الصهيوني، ليلة أمس السبت، ردا على هجومه على البعثة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.