https://sputnikarabic.ae/20240414/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-عملية-الوعد-الحقيقي-انتهت-وإيران-لا-تعتزم-مواصلتها-1087959915.html
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: عملية "الوعد الصادق" انتهت وإيران لا تعتزم مواصلتها
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: عملية "الوعد الصادق" انتهت وإيران لا تعتزم مواصلتها
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، موجها تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية "الوعد الصادق"... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T07:15+0000
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العالم
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وأشار باقري خلال إحاطته الإعلامية أن "هجوم إيران انتهى ولا ترغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل مصالحنا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/مسؤول-أمريكي-يدعو-إسرائيل-لتدمير-برنامج-الأسلحة-النووي-الإيراني-ردا-على-هجومها-1087959766.html
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العالم, طوفان الأقصى
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: عملية "الوعد الصادق" انتهت وإيران لا تعتزم مواصلتها
07:15 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 14.04.2024)
أعلن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، موجها تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية "الوعد الصادق" الإيرانية أمس السبت.
وأشار باقري خلال إحاطته الإعلامية أن "هجوم إيران انتهى ولا ترغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل مصالحنا".
وشدد باقري على أن "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.