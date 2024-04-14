https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-الاقتداء-بإيران-التي-قالت-إنها-لا-تريد-المزيد-من-التصعيد-1087975525.html

روسيا تدعو إسرائيل إلى الاقتداء بإيران التي قالت إنها لا تريد المزيد من التصعيد

روسيا تدعو إسرائيل إلى الاقتداء بإيران التي قالت إنها لا تريد المزيد من التصعيد

سبوتنيك عربي

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تدعو إسرائيل إلى الاقتداء بإيران التي قالت إنها لا تريد المزيد من التصعيد. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T22:29+0000

2024-04-14T22:29+0000

2024-04-14T22:29+0000

منظمة الأمم المتحدة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "نلاحظ إشارة طهران بأنها لا تريد المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية مع إسرائيل، ونحث القدس الغربية على أن تحذو حذوها (الاقتداء بها) والتخلي عن ممارسة الأعمال العسكرية الاستفزازية في الشرق الأوسط، والتي تنطوي على مخاطر وتداعيات بالغة الخطورة في جميع أنحاء المنطقة، والمتزعزعة أصلا نتيجة تصاعد المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز مساء السبت، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "العملية الانتقامية [ضد إسرائيل] يُطلق عليها اسم [الوعد الصادق]".وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجوم الإيراني باستخدام المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل.فيما قال مسؤول في البنتاغون لوكالة "ريا نوفستي"، مساء السبت إن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول شن إيران هجومًا على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل".وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.

https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تنتقد-مجلس-الأمن-الدولي-لتجاهله-الهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-وتدعو-إلى-وقف-إراقة-الدماء-1087975377.html

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منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, إيران, أخبار إيران, إسرائيل