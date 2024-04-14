https://sputnikarabic.ae/20240414/سلامي-الضربة-الإيرانية-ضد-إسرائيل-نجحت-بشكل-أكبر-مما-كان-متوقعا-1087960477.html
سلامي: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل نجحت بشكل أكبر مما كان متوقعا
سلامي: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل نجحت بشكل أكبر مما كان متوقعا
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن معلومات طهران عن نتائج الضربة الإيرانية ضد إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية لا تزال غير... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T07:50+0000
2024-04-14T07:50+0000
2024-04-14T07:50+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال سلامي خلال تصريحات صحفية: "حتى هذه اللحظة لم تكتمل معلوماتنا عن جميع الضربات، لكن لدينا تقارير تفصيلية وموثقة بشأنها تُظهر أن هذه العملية كانت أكثر نجاحًا مما كان متوقعا".وأضاف سلامي قائلا "إذا اعتدى الكيان الصهيوني على مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا في أي مكان فسننتقم منه".وأوضح سلامي أن "عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" تمكنت من اختراق طبقات الدفاع العميقة التي أنشأها الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة، واستهدفت أهدافنا على أرض الكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-عملية-الوعد-الحقيقي-انتهت-وإيران-لا-تعتزم-مواصلتها-1087959915.html
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العالم, طوفان الأقصى
سلامي: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل نجحت بشكل أكبر مما كان متوقعا
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن معلومات طهران عن نتائج الضربة الإيرانية ضد إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية لا تزال غير مكتملة بعد، وإن كانت النتائج الموثقة تُظهر نجاح الضربة بشكل أكبر مما كان متوقعا.
وقال سلامي خلال تصريحات صحفية: "حتى هذه اللحظة لم تكتمل معلوماتنا عن جميع الضربات، لكن لدينا تقارير تفصيلية وموثقة بشأنها تُظهر أن هذه العملية كانت أكثر نجاحًا مما كان متوقعا".
وأضاف سلامي قائلا "إذا اعتدى الكيان الصهيوني على مصالحنا وشخصياتنا ومواطنينا في أي مكان فسننتقم منه".
وأوضح سلامي أن "عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" تمكنت من اختراق طبقات الدفاع العميقة التي أنشأها الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة، واستهدفت أهدافنا على أرض الكيان الصهيوني".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.