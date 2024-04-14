https://sputnikarabic.ae/20240414/مسؤول-إسرائيلي-رد-إسرائيل-على-الهجوم-الإيراني-سيتم-تنسيقه-مع-الحلفاء-1087957617.html
مسؤول إسرائيلي: رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء
مسؤول إسرائيلي: رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T03:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول قوله، "رد إسرائيل سيتم تنسيقه مع الحلفاء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240413/تغطية-مباشرة--التلفزيون-الإيراني-يعلن-بدء-عملية-واسعة-النطاق-بطائرات-مسيرة-ضد-أهداف-في-إسرائيل-1087954257.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول إسرائيلي: رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول قوله، "رد إسرائيل سيتم تنسيقه مع الحلفاء
".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.